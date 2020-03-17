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"Правило пяти": немецкий дерматолог объяснил, как правильно мыть руки в сезон коронавируса

3:52 17 марта 2020 77
Мыть руки
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Тщательное соблюдение гигиены рук, их периодическое мытье оценивается экспертами как один из самых надежных способов защититься от заражения коронавирусом, других респираторных заболеваний, включая грипп.

Но частое мытье рук иссушает кожу, лишая ее естественной жировой пленки, служащей барьером для патогенов, — в особенности, если добавляется регулярное применение антисептиков.

Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Кристиан Раулин пояснил, как мыть руки в сезон коронавируса, не допуская их сухости, пишет издание «Штерн».

Эксперт посоветовал в первую очередь не злоупотреблять антибактериальными средствами.

«Мытье рук в сезон коронавируса необходимо, но постоянно применять обеззараживающие продукты не стоит. Использовать антисептики имеет смысл лишь в исключительных случаях, например, после контакта с больным или когда нет возможности помыть руки», — поделился мнением научный специалист из Германии.

Дерматолог добавил: дополнительно в уходе за руками нужно применять увлажняющие средства.

«Если вы вынуждены часто прибегать к дезинфицирующим средствам, придерживайтесь „правила пяти“: один раз — продезинфицировать руки, пять раз — нанести крем», — пояснил эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в условиях продолжающегося распространения коронавируса наиболее уязвимыми перед возможным заражением COVID -19 являются люди с ослабленной иммунной системой. Поэтому им важно употреблять в пищу шесть продуктов, помогающих противостоять коронавирусу.

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