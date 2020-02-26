Украина

Минздрав показал украинцам "кино" про то, как не заразиться коронавирусом (видео)

По мере приближения китайского коронавируса к границам Украины становится понятно, что только измерением температуры у прибывающих в страну уже не обойтись, и нужно принимать более кардинальные меры.

Поэтому в Министерстве здравоохранения решили опубликовать видео с рассказом о том, как снизить риск инфицирования новым типом коронавируса.

Прежде всего, украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки температуры и кашель.

Также чиновники рекомендуют согражданам правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты (особенно в медицинских учреждениях), мыть руки с водой и мылом или дезинфицировать средством на основе спирта.

Кроме того, МОЗ советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачи вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно обрабатывать мясные продукты.

Отдельных рекомендаций министерства удостоились работники и работодатели. Первым рекомендуют в случае присутствия острых респираторных заболеваний обязательно сообщить о них своему руководителю и оставаться дома.

Кроме того, рекомендуется регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки. Также работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

В ведомстве напоминают, что симптомы коронарвируса 2019-nCoV схожи с признаками заражения простудой или гриппом. Это общее недомогание, головные боли, кашель и повышенная температура. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней. В течение этого времени возможно заражение вирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первый пациент с признаком на коронавирус уже появился в Украине: в Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали женщину, приехавшую из Италии. Пока медики Черновцов не могут дать ответ, инфицирована ли она.

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