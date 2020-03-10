Кушайте куркуму: индийские медики назвали 6 продуктов, помогающих противостоять COVID-19

Мир

В условиях продолжающегося распространения коронавируса наиболее уязвимыми перед возможным заражением COVID -19 являются люди с ослабленной иммунной системой. Вот почему важно укреплять ее в столь непростой период, пишет портал Times Now.

Но даже людям с хорошей иммунной системой будет не лишним придерживаться сбалансированного рациона, употребляя продукты, помогающие укрепить иммунную систему и улучшить защиту организма от инфекции.

«Даже если вы заразитесь коронавирусом, вы сможете бороться с болезнью быстрее, чем человек с ослабленной иммунной системой. Сейчас особенно важно хорошо питаться и придерживаться других полезных привычек, которые могут помочь улучшить ее защитную функцию», — считают опрошенные порталом специалисты.

При этом медики назвали 6 продуктов для защиты иммунной системы.

Разноцветные овощи. Их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными свойствами, эффективно работают на укрепление организма.

Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями иммунной системы.

Продукты с витамином С. Он имеет множество полезных функций, в том числе помогает предотвратить или вылечить основные инфекции. Нужно употреблять в пищу лимоны, апельсины, болгарский перец, капусту, яблоки.

Куркума. Ее основной компонент куркумин считается мощным иммунным усилителем, действует как противовоспалительное средство.

Имбирь. Гингерол, активное вещество продукта, уменьшает воспаление, хроническую боль, боль в горле.

Ягоды. Насыщены витаминами и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунную систему.

Пребиотики и пробиотики. Получение хорошей суточной дозы содержащих их продуктов помогает сбалансировать кишечную флору, что крайне важно для поддержания здоровой иммунной системы. Пребиотики присутствуют в продуктах, богатых клетчаткой, — фруктах, овощах, цельном зерне. Пробиотики — в ферментированных: йогуртах, кимчи, соевых.

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