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Украина

Потепление совсем близко: синоптики порадовали прогнозом

7:13 17 марта 2020 44
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной: с заморозками ночью и теплом до +15 градусов в светлое время суток. Осадков в большинстве областей не ожидается.

Днем 17 марта небольшой дождь возможен лишь в отдельных районах Винницкой области и в северной части страны. Днем до +9°, а в Закарпатской, Черновицкой области до +13°. В Карпатах 0°.

карта

18 марта станет еще теплее. Ночные морозы сохранятся на Левобережье и в Винницкой области. В западной части страны, за исключением горных районов, температура в течение суток не будет опускаться ниже 0°.

карта

Напомним, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, пик потепления ожидается 19−20 марта, а после этого погода снова изменится. Ближе к концу недели возможен мокрый снег.

В Украинском гидрометцентре также предупреждают, что ночные морозы пока сохранятся. Об этом в статье «По ночам мороз до минус 6: синоптики дали прогноз погоды на пять дней».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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