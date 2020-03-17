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Украина

Зеленский прибыл на внеочередное заседание Рады (видео)

9:22 17 марта 2020 328
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На заседание Верховной Рады утром 17 марта прибыл президент Владимир Зеленский. Он готовится выступить перед депутатами. Ожидается, что глава государства предложит меры, необходимые для сдерживания вспышки коронавирусной болезни, и предложит новых кандидатов в органы власти.

Напомним, днем ранее стало известно, что у президента определились с новым генпрокурором и кандидатом в министры экономики. Обе должности остаются вакантными после смены правительства и высказывания недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

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