Украина

Ярославский совместно с китайским бизнесменом доставят в Украину тест-системы на коронавирус

Cамый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на 80 миллионов долларов. Об этом вчера сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания в ОП с представителями большого бизнеса.

По словам главы государства, уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 миллиона человек, будут в Украине. Их направят в больницы и военным.

Как известно, Александра Ярославского и Джека Ма связывают дружеские отношения. Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что китайский миллиардер побывал по приглашению Ярославского в Харькове и выступил перед студентами ХНУ им. Каразина. После этого бизнесмены посетили экономический форум в Киеве, а Джек Ма отдельно передавал поздравления «каразинцам» с 215-летним юбилеем вуза.

Как сообщают украинские СМИ, на совещании в ОП обсуждалась координация действий власти и крупного бизнеса в рамках борьбы с эпидемией короновируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter