Украина

ФОПы освободят от ЕСВ на время карантина: Рада приняла важное решение

Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса в период карантина по коронавирусу COVID-19. Ряду налогоплательщикам будут установлены налоговые каникулы. За законопроект № 3220 проголосовали 359 депутатов.

Физические лица-предприниматели временно освобождаются от уплаты единого взноса «за себя». Эта норма касается ЕСВ за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.

Согласно закону до 30 апреля 2020 года не начисляется и не уплачивается плата за землю. Также с 1 марта по 30 апреля 2020 года не облагается налогом нежилая недвижимость физических и юридических лиц.

Также закон отменяет штрафные санкции за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Установлен мораторий на проверки бизнеса в период с 18 марта по 18 мая 2020 года.

Срок подачи годовой декларации о доходах продлен до 1 июля 2020 года.

Напомним, с 28 апреля в Украине должен вступить в силу закон об ужесточении контроля над бизнесом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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