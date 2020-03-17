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Двукратный чемпион мира по фигурному катанию умер в 30 лет (видео)
Известный японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в Детройте на 31-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщила его сестра — Эллисон Рид.
«С глубоким сожалением сообщаю вам, что мой брат, мой милый, добрый, харизматичный и любимый старший брат Крис ушел из жизни.
Не описать словами, как мне тяжело. Крис был так чист душой. Он наполнял радостью и смехом любую комнату, в которую входил. Он всегда знал, как заставить меня улыбнуться. Я люблю тебя, брат", — написала Эллисон Рид в Instagram.
В 2006 году Крис Рид перешел из сборной США в команду Японии. Он трижды выступал на Олимпиадах в танцах на льду (лучший результат — 15-е место в Пхенчхане-2018), на его счету 10 золотых медалей чемпионата Японии, а также две победы на командных чемпионатах мира. В сезоне-2017/2018 фигурист взял «бронзу» чемпионата четырех континентов.
До 2015 года фигурист выступал в дуэте со своей сестрой Кэти Рид, а позже — с Каной Мурамото. После сезона-2017/2018 Рид не выступал, но официально объявил о завершении карьеры лишь 31 декабря прошлого года.
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Фото Twitter ISU Figure Skating
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