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Стало известно о проблеме с доставкой валюты в Украину
Национальный банк Украины признал, что в кассах банков в последнее время не хватает наличной валюты. В банке видят для этого две причины. Первая — повышенный спрос населения, которое активно вкладывается в наличные доллар и евро. Второй причиной стало ограничение авиарейсов и полная отмена авиаперевозок с 17 марта, а также закрытие границ соседними с Украиной странами. Наличные доллары и евро пока доставляются в Украину, но с задержкой.
В НБУ говорят, что о проблеме знают и пытаются ее решить, насколько это возможно в условиях карантина. Регулятор предложил гражданам активнее использовать возможности валютных счетов: безналичную валюту можно переводить из банка в банк, обменивать доллары на евро либо наоборот.
По оценкам НБУ, на корреспондентских счетах банков сейчас аккумулировано 8 млрд долларов, с которыми можно осуществлять безналичные операции.
Напомним, начиная с прошлой недели в Украине резко пошел в рост курс доллара и евро на наличном рынке. Валютные эксперты не исключают дальнейшую девальвацию гривни.
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