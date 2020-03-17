Бред и диверсия: врач рассказал, почему нельзя закрывать метро

Украина

Известие о том, что в крупных городах может остановиться метрополитен, взбудоражило людей. Особенно тех, кто не может работать удаленно — пожарных, спасателей, аптекарей, коммунальщиков. Против такого решения Кабинета министров и врачи, хотя они, как никто другой, представляют всю опасность распространения коронавируса.

— Метро останавливать нельзя! — прокомментировал ситуацию специально для «ФАКТОВ» врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Это решение — бред и диверсия. Надеюсь, у чиновников хватит ума не делать глупостей.

По словам доктора, помимо того, что жизнедеятельность большого города окажется под угрозой, опасность распространения коронавируса лишь увеличится. Любой наземный транспорт будет ходить переполненным и часто — с закрытыми окнами: люди боятся сквозняков. Достаточно в маршрутку или автобус зайти суперраспространителю инфекции, как безопасность всех пассажиров окажется под угрозой: заразиться от одного больного могут до сотни (!) человек. А вагоны в поездах метро, как и сами станции, оснащены мощной системой вентиляции, снижающей концентрацию микробов, в том числе и вирусов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что метро в Киеве и Харькове 17 марта продолжает работать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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