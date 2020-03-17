Коронавирус в Украине: медикам обещают выплатить 200% надбавки к зарплате

Украина

Медицинским сотрудникам, занимающимся ликвидацией эпидемии коронавируса, будут выплачивать надбавку к заработной плате — она составит до 200%. В Минздраве уже обнародован план мероприятий по борьбе с коронавирусом COVID-19 в стране.

Как сообщает «Минфин», о введении надбавки медикам говорится в законопроекта № 3219, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады.

«Дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали где-то до 200% будет выплачиваться надбавки медицинским работникам, которые работают с людьми, заболевшими на коронавирус», — заявил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Ранее сообщалось, что украинцев будут штрафовать за несоблюдение карантина. Обнародованы виды нарушений и суммы штрафов за каждое из них.

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