Украинцев будут наказывать за нарушение карантина: названы суммы штрафов

Украина

В Министерстве внутренних дел уточнили положения закона, которым Верховная Рада Украины ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе.

Так, если человек был помещен на карантин с подозрением на коронавирус и самовольно оставил место обсервации, его могут оштрафовать на сумму от 17 до 32 тысяч гривен. Для должностных лиц штраф за нарушение правил карантина, санитарно-эпидемиологических правил и норм составит от 34 до 170 тысяч гривен

Если же нарушение правил заведомо может привести к распространению массовых заболеваний, то сума штрафа может составить от 17 до 51 тысячи гривен. Также нарушителя могут наказать арестом (срок до полугода), ограничением свободы (до трех лет) или же лишением свободы (до трех лет). Если же такие действия привели к смерти людей или другим тяжелым последствиям, то нарушителя ждет тюремный срок от 5 до 8 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада утвердила решение об установлении налоговых каникул ряду налогоплательщиков на время карантина из-за распространения коронавируса.

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