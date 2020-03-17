Украина

Одесситы хотят блокировать территории с коронавирусом: что об этом известно

В Одесской области не только вводят карантин, но и намерены блокировать отдельные территории, где зарегистрируют больных коронавирусом. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила на заседании комиссии Одесского областного совета по вопросам социальной политики и здравоохранения руководитель регионального департамента здравоохранения Оксана Рокунец-Сорочан. Правда, она не пояснила, что означает «блокировать» и как это будет осуществляться на практике.

Планируется, что заболевших будут размещать в трех больницах инфекционного профиля, расположенных в Одессе, Черноморске и Измаиле. Специализированные палаты интенсивной терапии есть в одиннадцати районных больницах области и пяти городах Одессы. Все остальные медицинские учреждения, включая Военно-медицинский клинический центр Южного региона, также готовы принять поток пациентов.

Что касается обсервации, то заместитель главы ОГА Виталий Свичинский рассказал, что пока не во всех районах есть для этого возможности. Он заметил, что обсервации — не для больных, а, по примеру Новых Санжар, для лиц с повышенным риском заражения.

В обладминистрации утверждают, что разблокировали 20 миллионов гривен на мероприятия по предупреждению коронавируса: 4,5 млн гривен — на 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1,5 млн — на тест-системы, 1 млн гривен — на средства для индивидуальной защиты.

При этом глава департамента здравоохранения сообщила, что при единичных случаях заболевания необходимы 508 миллионов в месяц, если же начнутся массовые случаи — не менее 861 миллиона. Так, стоимость пребывания в реанимации составляет 28 тысяч гривен — для больного легкой формой и 94−103 тысячи гривен — для средней тяжести.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве у двух человек тест на коронавирус оказался положительным. Один из заболевших — студент, который общался с жительницей Радомышля Житомирской области, ставшей затем первой жертвой коронавируса в Украине.

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