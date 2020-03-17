Украина

В Днепре объявили жесткий карантин: закрываются магазины и метро

В Днепре с полуночи 18 марта вводится жесткий карантин. Закрываются кафе и рестораны (кроме тех, что работают в сегменте доставки еды), магазины (кроме продуктовых, аптек, торговых точек с кормами для животных. Также закрываются фитнес-клубы, развлекательные центры. Остаются работать ветеринарные клиники, сфера грузоперевозок).

Город Днепр первым в Украине закроет свое метро. Уже с 15.00 17 марта поезда метро прекратят пассажирские перевозки (в Киеве и Харькове подземка закроется вечером 17 марта).

На период карантина в городе прекращаются любые массовые мероприятия. Массовыми считаются все акции, которые собирают более 10 человек.

Напомним, с 18 марта по всей Украине прекращаются междугородние железнодорожные, авиа- и автотранспортные перевозки, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни.

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