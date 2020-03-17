Украина

В Украине закрывают все железнодорожные вокзалы: вернут ли деньги за билеты?

«Укрзалізниця», сообщившая об отмене пригородных, региональных и дальних поездов, ограничивает доступы в помещения железнодорожных вокзалов с 12−00 среды, 18 марта 2020 года.

В компании отметили, что на вокзалах будут работать лишь кассы для возвращения заранее купленных билетов на отмененные поезда. Ограничивается и количество людей, которым разрешат войти в помещение — не более 10 человек одновременно.

«17 марта для уменьшения очередей в железнодорожные кассы открыто их максимальное количество на всех вокзалах страны», — говорится в сообщении.

При этом в компании напомнили, что деньги за неиспользованные билеты будут возвращаться в полном объеме. Билеты можно вернуть в течение месяца, начиная с даты отмененного рейса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 00:00 часов 17 марта было временно прекращено курсирование рельсового автобуса в международный аэропорт «Борисполь».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter