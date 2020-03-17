Украина

"Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта: что делать с купленными билетами

Со среды, 18 марта, «Укрзалізниця» из-за карантина, который вводится для предотвращения распространения коронавируса, приостанавливает внутренние пассажирские перевозки — пригородные, городские, региональные и дальние — последние рейсы по графику будут выполнены во вторник, 17 марта.

«Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца. Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за карантина рейсы», — заявили в компании, акцентировав внимание на том, что срок возвращения билетов — до одного месяца от даты запланированной, но отмененной поездки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты приняли закон о наказании для нарушителей карантина — их будут штрафовать на солидные суммы: 1700−3400 грн для граждан, 3400−17 000 грн для должностных лиц.

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