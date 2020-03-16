Украина

"Укрзалізниця" отменяет "за ненадобностью" экспресс до аэропорта "Борисполь"

Во вторник, 17 марта, «Укрзалізниця» с 00:00 часов временно прекращает курсирование рельсового автобуса в международный аэропорт «Борисполь» в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Официальный сайт компании сообщает, что к решению привело падение пассажиропотока из-за прекращения авиационного сообщения с другими странами.

«Укрзалізниця» по распоряжению Кабинета Министров Украины приняла решение прекратить международное пассажирское сообщении с 00:00 часов 17 марта до завершения периода карантина, который вызван вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, либо до принятия решений Кабмином.

Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение «Укрзалізниця» осуществляет в штатном режиме. Также продолжаются международные железнодорожные грузовые перевозки.

Ранее сообщалось, что рассматривается вопрос закрытия в Украине метро.

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