Украина

Ярославский дал 3 миллиона долларов на борьбу с короновирусом: «Это время, когда нужно думать не только о себе»

В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Александром Ярославским, владельцем и президентом группы DCH. Об этом сообщает ИА «Українські новини».

На встречу в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace 5* прибыли харьковский мэр Геннадий Кернес и губернатор Харьковщины Алексей Кучер. Местным журналистам удалось заснять сбор участников совещания.

Примерно через час представители СМИ смогли задать вопросы членам антикризисного штаба.

«Александр Ярославский управляет штабом, его основная миссия — организовать наполнение бюджета этого фонда всем необходимым. Это маски, это тест-системы, это аппараты искусственного дыхания. Мы также обсудили вопрос привлечения других бизнесменов», — сообщил глава обладминистрации Харьковской области Алексей Кучер.

Отдельно Кучер сообщил журналистам «Харьков Times», что после вчерашней встречи президента Владимира Зеленского с представителями украинского бизнеса Ярославский «условно закреплен за Харьковом».

Геннадий Кернес подчеркнул: «Есть инициатива Александра Ярославского, чтобы мы могли обеспечить возможности региональной медицины для защиты жителей области, города Харькова от коронавируса. Для этого мы создали этот штаб и приглашаем бизнесменов, которые располагают какими-то возможностями, участвовать в этой инициативе. Мы обязуемся сделать все возможное, у нас есть Ярославский как флаг, есть наши возможности — и у губернатора, и у меня как у харьковского городского головы, чтобы люди, особенно старшего поколения, почувствовали заботу о себе».

Мэр также анонсировал проведение 19 марта совещания харьковской власти и бизнеса с целью привлечения предпринимателей к борьбе с эпидемией.

В свою очередь, Александр Ярославский, сказал: «Харьковщина всегда отличалась сплоченностью. У нас был когда-то вызов Евро-2012, мы все сплотились и провели это мероприятие на высшем уровне. Сейчас ситуация несколько сложнее. Но надо просто вспомнить, что ты харьковчанин, слобожанщанин, залезть в карман поглубже и вытащить оттуда побольше».

Бизнесмен подтвердил, что его друг, владелец компании Alibaba, Джек МА выделил Украине тест-системы для 1 миллиона человек общей стоимостью 80 миллионов долларов. В Китай за ними полетит президентский борт.

Ярославский подчеркнул, что тесты на 200 тысяч человек останутся на Харьковщине, и рассказал о своих финансовых вложениях в преодоление кризиса: «На национальную программу, которую вчера озвучил президент, — на медицину, на людей старшего возраста — я дал вчера $ 2 млн. И сегодня на региональную харьковскую программу выделил еще $ 1 млн. Надо будет больше, дам больше. Это время, когда нужно думать не только о себе».

Также Ярославский призвал своих коллег-бизнесменов «не только со слезами на глазах вспоминать, как они любят Харьков и Слобожанщину, а засунуть руку в карман до манжет, и от души дать родному региону. Фамилии все известные, обязательно опубликуем, кто дал, кто не дал. Деньги мы соберем точно. Харьковщина не останется без медицинского оборудования и материалов, а пенсионеры не останутся без внимания».

В завершение брифинга Александр Ярославский поблагодарил представителей местной власти за сотрудничество и сказал, что они «моментально включились».

«Задача эта нам по плечу, мы ее решим, как решали все до этого», — резюмировал он.

Антикризисный штаб сейчас занимается сбором информации о потребностях медучреждений региона, чтобы оценить общий объем необходимого финансирования, поскольку на сегодняшний день известна только численность социально уязвимых групп населения и примерные расходы на обеспечение их продовольственными наборами. Штаб будет регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности в разрезе источников финансирования и статей затрат.

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