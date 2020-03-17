Загадочная смерть в Полтаве: после вечеринки в общежитии умер интерн, его друзьям угрожают (фото)

Происшествия

23-летний интерн Богдан Бакуменко перестал выходить на связь еще вечером. Примерно в 19:00 парню позвонила мама, но тот сбросил вызов и больше не отвечал на телефонные звонки. Спустя какое-то время мобильный Богдана и вовсе оказался отключенным. На короткое время телефон парня появился в сети ночью. Но потом его снова отключили. Родные Богдана Бакуменко не знали, что и думать. Они живут в Сумской области, а Богдан проходил интернатуру в Полтаве. Рано утром мама парня Виктория собиралась ехать к сыну. Но тут его телефон снова появился в сети. Женщина набрала номер Богдана, однако ей ответил незнакомый мужчина, который сообщил Виктории, что тело ее сына только что нашли возле общежития Стоматологического университета.

Общежитие

Одна из основных версий гибели интерна, которую рассматривали правоохранители, — самоубийство. Но ряд странных событий, которые произошли вскоре после трагедии, показал, что здесь не все так просто и Богдана, скорее всего, убили. Парень погиб в ночь с 27-го на 28 февраля. Однако спустя почти три недели правоохранителям так и не удалось выйти на след возможного убийцы интерна. Более того, друзьям Богдана начали угрожать, чтобы они не пытались узнать причин его гибели.

«Никто не видел, когда Богдан выходил из общежития»

— Мы все детство провели вместе, — рассказывает «ФАКТАМ» двоюродный брат погибшего Богдана Артур Тарапата. — Я, Бодя и наша сестра Диана были, что называется, неразлейвода. Богдан младше меня на три года. Сколько его помню, он вообще не конфликтный. Избегал драк, не участвовал в разборках. Для этих целей у него был я. Поэтому мне сложно поверить, что брат ввязался в какой-то конфликт.

Артур Тарапата — полицейский, в звании старшего лейтенанта. Работает в Сумской патрульной полиции. Понимая, что его полтавские коллеги могут спустить дело на тормозах, он решил отправиться на место гибели брата, чтобы провести собственное расследование.

— Я ехал в Полтаву с «чистой головой», — продолжает Артур Тарапата. — То есть сразу же отбросил все предубеждения. Мол, увижу все сам. Мои полтавские коллеги сказали: есть вероятность, что Бодя спрыгнул с крыши. Я в это не очень верил, но нужно было самому убедиться. Когда я приехал в Полтаву и начал разговаривать с местными полицейскими, понял, что работы они провели на тот момент — ноль процентов!

Да, им удалось выяснить, что накануне Богдан со своими товарищами отмечал на квартире успешную аттестацию одного из коллег. Потом они все вместе пошли в студенческое общежитие, где продолжили празднование. А утром Богдана нашли мертвым под стеной аварийного выхода. Мои полтавские коллеги говорят, что он мог упасть с высоты в три с половиной метра. Но я видел фотографии тела. Оно лежало прямо под стеной. Если человек падает с крыши, то не может упасть прямо под стену — тело будет в метре, двух, трех от здания, но не аккуратно под ним. Я же все-таки полицейский и разбираюсь в этих делах.

Тело Богдана нашли под стеной общежития

Тогда я и решил восстановить хронологию вечеринки, на которой погиб брат. Узнал обо всех, кто в тот вечер праздновал успешную аттестацию, и поговорил с некоторыми из ребят. Эти беседы проходили с большим трудом. У меня создавалось впечатление, что друзья Богдана что-то скрывают или недоговаривают. Спрашиваю: «Когда Богдан ушел из общаги?» Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Ну не бывает такого! Да, вечеринка затянулась до ночи. Интерны гуляли на шестом этаже общежития. Если во время этой вечеринки произошел какой-то конфликт, студенты, которые живут в общежитии, услышали бы крики. Но ничего не было. Вот и друзья Боди помнят, когда он пришел в общагу (это время зафиксировала и камера видеонаблюдения), а вот когда он ушел и с кем, не помнит никто. Более того, ребята, разговаривая со мной, явно нервничали. Начинали раскуривать сигареты, долго молчали, оглядывались по сторонам.

Дальше — больше. Я просил участников вечеринки дать мне возможность порыться в их телефонах. И вот тут выяснилась любопытная деталь. Во всех мобилках ребят, которые я проверил, полностью была удалена информация до начала февраля. Никто из тех, с кем я общался, так и не смогли мне объяснить, почему они почистили историю звонков, посещений в интернете. Ну не может же такого быть, чтобы никто из участников той роковой вечеринки даже не вел ни с кем переписку в течение целого месяца!

Потом мне удалось узнать, что в компании были еще две девушки. Они выкладывали какое-то видео в Instagram с вечеринки. Но это видео вскоре также было удалено. Что там было, я не знаю. И мне никто об этом не рассказывает.

«Интерны покупали охраннику шоколадку или что-то в этом роде, чтобы он не выгонял гостей после 23:00»

— Артур, вы не верите в самоубийство своего брата. Это вполне естественно. Но почему вы думаете, что Богдан все-таки не мог самостоятельно спрыгнуть с крыши аварийного выхода?

— Это сложно сделать даже чисто теоретически. Тем более если ты пришел в общежитие первый раз. Аварийный выход здесь сможет найти не каждый студент. Естественно, я попросил охранника общаги, чтобы он мне показал, как можно выйти на крышу, с которой якобы упал мой брат. Оказалось, для этих целей Богдану нужно было спуститься с шестого этажа, где проходила гулянка, на первый, пройти мимо охранника, подняться по другой лестнице на один пролет и из окна выйти на крышу аварийного выхода.

Окно на крышу

Крыша аварийного выхода

— Ничего себе… Действительно, не каждый найдет этот выход.

— Вот именно. Кроме того, Бодя должен был пройти мимо охранника. Но тот его не видел. Или говорит, что не видел. Знаю, что интерны покупали охраннику шоколадку или что-то в этом роде, чтобы он не выгонял гостей после 23:00, как это положено по правилам внутреннего распорядка. В любом случае не вижу причины, по которой Богдан вылазил бы на крышу аварийного выхода.

— Может быть, он вышел покурить, поскользнулся и упал?

— Бодя не курил. Но те, кто курил из их компании, спокойно делали это на кухне общежития на шестом этаже. Кроме того, есть еще одна важная деталь. Окно, которое заменяло аварийный выход, обычно закрывалось на замок. Но именно в ту ночь, когда погиб мой брат, окно почему-то не заперли.

— Как вы думаете, если Богдана убили, то кто это мог сделать? У него были враги?

— Не думаю, что у брата были враги. Мог возникнуть конфликт с кем-то незнакомым. Так, мне удалось узнать, что уже после полуночи в общежитие заходили еще двое парней с одним «телом» — так на полицейском жаргоне называют очень пьяного человека. «Тело» заводили в общежитие под ручки. А потом эти трое где-то часа в два ночи ушли. Установлено, что смерть Богдана наступила примерно в это же время.

«Там замешаны влиятельные люди. Ты что, до выпуска дожить не хочешь?»

— Когда я общался с друзьями Богдана, мне они показались какими-то перепуганными, — продолжает рассказ Артур Тарапата. — Кроме того, как я узнал, некоторым ребятам, кто пытался выяснить причины смерти моего брата, угрожали. Еще до того, как выехать из Сум в Полтаву, я созвонился с Петей — другом Боди. Петр еще студент, учится на последнем курсе. Он пытался узнать у участников той роковой вечеринки, что произошло. Когда я позвонил ему и спросил, сможет ли он мне помочь в расследовании, Петя согласился. Но когда я был уже в дороге и позвонил ему снова, то почувствовал, что друг Богдана сильно изменился. Его голос уже не звучал так уверенно, как раньше. Кроме того, он попросил, чтобы мы встретились не возле общежития, как договаривались, а в другом месте.

При встрече я Петю не узнал. Он выглядел очень перепуганным. Сначала ничего не хотел мне говорить, а потом признался. Говорит, что выходил с пары, когда его из толпы студентов выдернул какой-то незнакомый парень спортивного телосложения. Он сказал Петру: «Ты чего нос суешь не в свои дела — ходишь, расспрашиваешь? Там замешаны влиятельные люди. Ты что, до выпуска дожить не хочешь?» И ушел.

Еще одному моему товарищу, который пытался кое-что узнать об этом деле по моей просьбе, пришло сообщение на телефон: «Шестерка мусорская, береги себя».

— А вам не угрожали?

— Пока нет. Но они, видимо, знают, что я в полиции работаю, и не решились мне угрожать.

«ФАКТЫ» поинтересовались в полиции Полтавской области, как ведется расследование этого загадочного убийства.

— Следствие идет. Мы рассматриваем различные версии — от несчастного случая до самоубийства и убийства. Заявления об угрозах мы подключили к уголовному производству.

— У них нет пока ни одной зацепки, — сказал Артур Тарапата «ФАКТАМ». — Когда я был в полиции Полтавской области и задавал им вопросы: опросили ли они того либо иного свидетеля, они отвечали, что у них нет даже их номеров телефонов, и контакты этих ребят спрашивали у меня.

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