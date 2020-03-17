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РосСМИ выдали перл о закрытии львовского метро и нарвались на ответ Сергея Притулы

19:22 17 марта 2020 344
РосСМИ выдали перл о закрытии львовского метро и нарвались на ответ Сергея Притулы
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

РосСМИ продолжают информационные атаки на Украину, дезинформируя граждан о якобы «драконовских» ограничениях в нашей стране. Напомним, в самой России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.

Так, популярная в России газета «Ведомости» сообщила о закрытии метрополитена во… Львове.

На это обратил внимание шоумен Сергей Притула, который потроллил росСМИ в Facebook.

Он «возмутился» тем, что украинцев не уведомили о полном блокировании несуществующих Ивано-Франковского порта, паромной переправы Волочиск-Подволочиск.

«Кому-то должно было бы быть сейчас стыдно! Или вы реально думали, что сможете прикрыть коронавирусом свою некомпетентность?!», — «возмущенно» написал Притула в соцсети.

Отметим, что ранее шоумен и ведущий потроллил взяточников, напомнив им, что вирусы очень легко передаются через деньги, через банкноты, купюры, наличные.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве метрополитен закрывают с 23:00 17 марта.

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