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РосСМИ выдали перл о закрытии львовского метро и нарвались на ответ Сергея Притулы
РосСМИ продолжают информационные атаки на Украину, дезинформируя граждан о якобы «драконовских» ограничениях в нашей стране. Напомним, в самой России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.
Так, популярная в России газета «Ведомости» сообщила о закрытии метрополитена во… Львове.
На это обратил внимание шоумен Сергей Притула, который потроллил росСМИ в Facebook.
Он «возмутился» тем, что украинцев не уведомили о полном блокировании несуществующих Ивано-Франковского порта, паромной переправы Волочиск-Подволочиск.
«Кому-то должно было бы быть сейчас стыдно! Или вы реально думали, что сможете прикрыть коронавирусом свою некомпетентность?!», — «возмущенно» написал Притула в соцсети.
Отметим, что ранее шоумен и ведущий потроллил взяточников, напомнив им, что вирусы очень легко передаются через деньги, через банкноты, купюры, наличные.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве метрополитен закрывают с 23:00 17 марта.
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