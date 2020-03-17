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Россия закрывает границы до 1 мая: кого впустят в страну
По причине распространения коронавируса в мире РФ ограничит въезд иностранных граждан на свою территорию с 18 марта по 1 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства этой страны в понедельник по итогам телефонных переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств ряда государств СНГ.
«Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров Российской Федерации правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.
Как сообщается на сайте кабмина этой страны, в ходе телефонных разговоров с премьер-министрами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Мишустин подчеркнул, что меры российской стороны «соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».
Также главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, что в самой России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина с полуночи 16 марта перестала пускать в страну иностранцев, а также закрыла около сотни пунктов пропуска. При этом украинцы могут свободно вернуться домой.
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