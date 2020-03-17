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Никаких льгот на проезд: в Черновцах оригинально спасают стариков от коронавируса
Во вторник, 17 марта, городской совет Черновцов поддержал решение о том, что до стабилизации эпидемической ситуации приостанавливается предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Решение поддержали 26 депутатов горсовета.
«Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации. Кроме того, искать другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями в сегодняшних непростых обстоятельствах», — заявил городской голова Алексей Каспрук.
Ранее сообщалось, что в Киеве запретили проезд в общественном транспорте пассажирам без масок.
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