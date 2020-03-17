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В Киеве "запретили" пассажиров без масок в общественном транспорте
В столице Украины решили ввести «масочный» режим для пассажиров общественного транспорта. Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Киеве закрывают метрополитен.
Ограничения начинают действовать со среды, 18 марта.
«Мы вводим масочный режим при пользовании общественным транспортом. То есть, без маски в автобус, трамвай, троллейбус не заходишь», — заявил на брифинге первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
Он также напомнил, что в салоне общественного транспорта может одновременно находиться не более 10 пассажиров.
Ранее обязательный масочный режим в общественном транспорте ввели власти Одессы. После этого стоимость масок в аптеках города взлетела до небес.
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