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Украина

В Киеве "запретили" пассажиров без масок в общественном транспорте

17:14 17 марта 2020 548
В Киеве «запретили» пассажиров без масок в общественном транспорте
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В столице Украины решили ввести «масочный» режим для пассажиров общественного транспорта. Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Киеве закрывают метрополитен.

Ограничения начинают действовать со среды, 18 марта.

«Мы вводим масочный режим при пользовании общественным транспортом. То есть, без маски в автобус, трамвай, троллейбус не заходишь», — заявил на брифинге первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Он также напомнил, что в салоне общественного транспорта может одновременно находиться не более 10 пассажиров.

Ранее обязательный масочный режим в общественном транспорте ввели власти Одессы. После этого стоимость масок в аптеках города взлетела до небес.

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