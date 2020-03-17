В России скончался украинофоб и сторонник «Новороссии» Эдуард Лимонов

Мир

Во вторник, 17 марта, в Москве скончался писатель Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко). Ему было 77 лет. Ранее бывшая жена Лимонова, российская актриса Екатерина Волкова, рассказала, что у нее обнаружили смертельную болезнь.

Лимонова госпитализировали 15 марта в связи с осложнениями при онкологии. Ему провели две операции, но писатель скончался от осложнений.

Эдуард Лимонов был известен не только литературными трудами, но и как одиозный политик. В частности, в 1993 году он основал Национал-большевисткую партию России (НБП). Длительное время Лимонов находился в оппозиции к Кремлю, но в 2014 году приветствовал аннексию Крыма. Занимал оголтелую антиукраинскую позицию и был ярым сторонником «Новороссии».

Ранее сообщалось, что Эдуард Лимонов впервые стал отцом только после 60 лет.

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