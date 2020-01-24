- 12:03 Курс доллара идет вверх: как это связано с долгами Украины
- 11:56 Солнце и снег: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
- 11:34 Известная российская актриса рассказала о смертельной болезни
- 11:28 Вырезали 6 страниц: новый поворот в скандале вокруг учебников истории в Крыму
- 11:14 Мужчина нашел на улице 27 тысяч долларов и вернул их в банк
- 11:05 Зеленский на встрече с Нетаньяху рассказал о трагедии в семье
- 11:01 Приходят две квитанции: как платить за газ по-новому
- 10:43 В Крыму ФСБ задержала очередного "украинского диверсанта"
- 10:33 Бой украинца Постола отменили из-за смертельного вируса
- 10:31 В Брюсселе подписали соглашение о Brexit
- 10:28 Светлана Лобода показала сексуальную фигуру в бикини на пляже в Мексике
- 10:22 Разговоры не помогут: как спастись от террора коллекторов
Известная российская актриса рассказала о смертельной болезни
Известная российская актриса, звезда сериала «Скорая помощь» и бывшая жена Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова шокировала откровенным признанием. В программе Леры Кудрявцей «Секрет на миллион» 45-летняя артистка рассказала о смертельном заболевании. Страшный диагноз она долгое время скрывала даже от родных. Она проходила лечение и очень переживала, чтобы дети не остались без мамы.
«Я вроде как смертельно больна. Да, скрывала от родных страшный диагноз. Когда узнала, мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что оставлю дочь без матери», — заявила Волкова и расплакалась в студии.
Уточнять диагноз и раскрывать подробности актриса не стала. Тяжелую тему она развивать больше не намерена. Не рассказывает Екатерина и о том, удалось ли ей победить болезнь и как она чувствует себя сейчас. Судя по внешнему виду актрисы и стройной фигуре, все у нее в порядке. Она также кружит головы мужчинам. После трех официальных браков актриса снова не замужем. Она мечтает о женском счастье и не против еще раз сходить под венец.
Напомним, первый муж Волковой занимался угоном машин и вел «нечистый» бизнес, он жестоко обращался с женой и даже избивал ее. От него Екатерина родила дочь Валерию. Вторым мужем стал продюсер Сергей Члиянц. Но этот брак, начавшийся с красивого романа на кинофестивале, распался всего через год.
Недолгим, но ярким оказался брак с известным писателем Эдуардом Лимоновым, который старше актрисы на 30 лет. Пара была счастлива три года. Екатерина родила сына Богдана. Когда актриса была беременна дочерью Александрой, они рассталась с Лимоновым. Говорит, что писатель не был готов к роли отца.
Лимонов общается с детьми, иногда навещая их.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Алла Мазур, у которой диагностировали рак, рассказала, как проходит ее лечение.
А актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым недугом, исчезла из поля зрения СМИ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Теперь Танечка": любовника экс-жены Джигарханяна заметили в обществе новой пассии, 40-летней миллионерши
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…