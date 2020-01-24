Известная российская актриса рассказала о смертельной болезни

Шоу-бизнес

Известная российская актриса, звезда сериала «Скорая помощь» и бывшая жена Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова шокировала откровенным признанием. В программе Леры Кудрявцей «Секрет на миллион» 45-летняя артистка рассказала о смертельном заболевании. Страшный диагноз она долгое время скрывала даже от родных. Она проходила лечение и очень переживала, чтобы дети не остались без мамы.

«Я вроде как смертельно больна. Да, скрывала от родных страшный диагноз. Когда узнала, мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что оставлю дочь без матери», — заявила Волкова и расплакалась в студии.

Уточнять диагноз и раскрывать подробности актриса не стала. Тяжелую тему она развивать больше не намерена. Не рассказывает Екатерина и о том, удалось ли ей победить болезнь и как она чувствует себя сейчас. Судя по внешнему виду актрисы и стройной фигуре, все у нее в порядке. Она также кружит головы мужчинам. После трех официальных браков актриса снова не замужем. Она мечтает о женском счастье и не против еще раз сходить под венец.

Напомним, первый муж Волковой занимался угоном машин и вел «нечистый» бизнес, он жестоко обращался с женой и даже избивал ее. От него Екатерина родила дочь Валерию. Вторым мужем стал продюсер Сергей Члиянц. Но этот брак, начавшийся с красивого романа на кинофестивале, распался всего через год.

Недолгим, но ярким оказался брак с известным писателем Эдуардом Лимоновым, который старше актрисы на 30 лет. Пара была счастлива три года. Екатерина родила сына Богдана. Когда актриса была беременна дочерью Александрой, они рассталась с Лимоновым. Говорит, что писатель не был готов к роли отца.

Лимонов общается с детьми, иногда навещая их.

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