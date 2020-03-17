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Коронавирус в Украине: в Черновцах рассказали о состоянии инфицированных
В Черновицкой области, где коронавирус был подтвержден у четверых пациентов больницы, по состоянию на утро вторника, 17 марта, все госпитализированные стабильны.
«Температура тела в границах нормы», — сообщают в Черновицкой ОГА и желают заболевшим быстрейшего выздоровления.
Тем временем в Центре общественного здоровья Украины сообщают, что на данный момент в стране зарегистрировано семь лабораторно подтвержденных случаев: помимо Черновицкой области инфицированные есть на Житомирщине (один случай) и в Киевской области (два случая в столице).
«С начала 2020 года в Центр поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19. Семь были подтверждены лабораторно, 89 — данные отрицательны, 42 — исследуются», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в мире были зарегистрированы 182 406 случаев инфицирования, выздоровели 79 433 людей. За границами Китая зафиксированы 101 356 случаев заболеваний в 150 странах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве коронавирус подтвердили у студента, который посещал заболевшую женщину в Житомирской области. Позже она скончалась. Второй случай — у женщины, которая вернулась после отдыха во Франции.
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