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В Киеве поставщики коммунальных услуг переходят на интернет-обслуживание: что важно знать
Города в Украине закрываются на карантин из-за коронавируса. Карантинные меры в Киеве введены «до особого распоряжения». Со временем их эффективность оценят и при необходимости продлят. Предприятия, учреждения и заведения в новых условиях меняют подходы к выполнению своих функций. Так, поставщики электроэнергии в столице сообщили, что «YASNO» приостанавливает личный прием посетителей во всех энергоофисах на период карантина. Личный контакт со специалистами возможен по интернету и телефону. Дополнительные телефоны разместят на входе в энергоофисы и опубликуют на сайте.
Большинство вопросов можно решить, не выходя из дома: оплатить счет, передать показания счетчиков, получить консультацию
- через личный кабинет на сайте YASNO;
- с помощью мобильного приложения Kyiv YASNO;
- в сообщениях на странице Facebook;
- электронной почтой [email protected];
- по телефону контакт-центра: (044/067/066) 277−18−18.
Чтобы не стоять в очередях на почте или в банке, не подвергать себя опасности, можно оплачивать коммунальные услуги в онлайн-режиме. Не выходя из дому можно за тепло, горячую и холодную воду оплатить квитанции на сайте Центра коммунального сервиса (телефон call-центра 247−40−40). Лучше обращаться дистанционно, заказывая некоторые услуги, а для оплаты за коммуналку и передачу показаний водомеров и счетчиков тепла можно воспользоваться личным кабинетом и инструкцией по его регистрации. Оплачивать можно через Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) на сайте. Личный кабинет ЦКС та ГИВЦ дает возможность платить по нескольким адресам: за бабушек, родителей — то есть за всех тех, кто не освоил онлайн-режим. Оплачивать можно напрямую через сайты «Киевтеплоэнерго», «Киевводоканал», «Киевгаз», «Евро-Реконструкции», «YASNO «Киевские энергетические услуги», пользуясь любым платежным сервисом.
С 18 марта Центры предоставления административных услуг (ЦПАС) могут также принимать граждан, но по предварительной онлайн-записи и только по чрезвычайно важным и срочным вопросам: например, оформление свидетельства о рождении, паспорта, вклеивание фото при достижении 25- и 45-летия
По словам Николая Поворозника, первого заместителя городского головы, государственные органы исполнительной власти и районных уровней переходят на удаленный режим — будут работать из дома.
Департаменты и управления госадминистраций будут поддерживать дежурный режим.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Укрпочте» сообщили, что в условиях карантина все отделения будут работать в штатном режиме. Также в Киеве продлили льготный период по оплате коммуналки и просят платить онлайн.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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