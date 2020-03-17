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Украина

Отмена метро в Киеве: власти предложили альтернативные маршруты наземного транспорта

22:43 17 марта 2020 58
Станция метро
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» напомнило маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро. Напомним, с 23:00 17 марта «Киевский метрополитен» приостанавливает работу.

Святошинско-Броварская линия («красная» ветка)

Станция метро «Академгородок» — станция метро «Лесная»

  • Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
  • Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
  • Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
  • Маршрутные такси № 228

Сырецко-Печерская линия («зеленая» ветка)

Станция метро «Червоний хутор» — станция метро «Сырец»

  • Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
  • Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
  • Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
  • Маршрутные такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена («синяя ветка»)

Станция метро «Героев Днепра» — станция метро «Теремки»

  • Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
  • Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
  • Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
  • Маршрутные такси: № 155, 166, 500

Напомним, с 18 марта пассажиры будут допускаться в салоны общественного транспорта только в защитных медицинских масках.

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