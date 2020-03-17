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Отмена метро в Киеве: власти предложили альтернативные маршруты наземного транспорта
Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» напомнило маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро. Напомним, с 23:00 17 марта «Киевский метрополитен» приостанавливает работу.
Святошинско-Броварская линия («красная» ветка)
Станция метро «Академгородок» — станция метро «Лесная»
- Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
- Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
- Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
- Маршрутные такси № 228
Сырецко-Печерская линия («зеленая» ветка)
Станция метро «Червоний хутор» — станция метро «Сырец»
- Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
- Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
- Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
- Маршрутные такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500
Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена («синяя ветка»)
Станция метро «Героев Днепра» — станция метро «Теремки»
- Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
- Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
- Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
- Маршрутные такси: № 155, 166, 500
Напомним, с 18 марта пассажиры будут допускаться в салоны общественного транспорта только в защитных медицинских масках.
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