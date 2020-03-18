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Коронавирус не щадит звезд: еще один одноклубник Роналду инфицирован COVID-19
Жестокий коронавирус безжалостен не только к звездам шоу-бизнеса, но и к известным спортсменам. Так, второй инфицированный коронавирусом игрок выявлен в туринском «Ювентусе» — команде, которая является чемпион Италии восьми последних лет. Теперь, вслед за защитником Даниэле Ругани COVID-19 диагностирован у полузащитника Блеза Матюиди.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Блез Матюиди прошел медицинские анализы, которые выявили его положительную реакцию на коронавирус», — сказано в сообщении.
При этом в клубе спешат успокоить болельщиков тем, что с 11 марта игрок находится на добровольном карантине у себя дома и продолжит следовать предписанному медиками режиму.
«Он здоров и не имеет никаких симптомов», — сказано в сообщении.
Напомним, что Матюиди выступает за «Ювентус» с 2017 года. До этого он был игроком ПСЖ. В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Вскоре после сообщения о том положительной реакции на коронавирус у Матюиди владельцы «Ювентуса» пожертвовали 10 миллионов евро на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.
«Семья Аньелли внесла 10 миллионов евро в Департамент гражданской защиты для борьбы с пандемией на национальном уровне, и для удовлетворения местных социальных и медицинских потребностей в городах Турин и Пьемонт», — говорится в заявлении, которое также размещено на официальном сайте «Ювентуса».
La Famiglia Agnelli e le sue società per l'emergenza Covid-19: https://t.co/rBW1XVAd5j pic.twitter.com/oeHEmlrAdi— JuventusFC (@juventusfc) March 17, 2020
Как известно, чемпионат Италии на данный момент прерван из-за распространения коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Италия стала крупнейшим очагом болезни в Европе: по последним данным, коронавирусом заразились 31 506 итальянцев, из них умерли 2,5 тысячи.
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