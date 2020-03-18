Байден стал практически недосягаем для Сандерса

Мир

Во вторник, 17 марта, еще в трех американских штатах состоялись внутрипартийные выборы Демократической партии. Флорида, Иллинойс и Аризона принесли успех бывшему вице-президенту США Джо Байдену, и это практически не оставляет шансов его сопернику сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. Все громче звучат призывы на этом прекратить гонку и объявить ее победителем Байдена.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в США действует непрямая система выборов главы государства. С начала февраля во всех штатах проходят праймериз. Это внутрипартийные выборы. По их итогам партийные съезды ближе к концу лета должны назвать единых кандидатов на пост президента. После этого начнется завершающий этап, апогеем которого станет всеобщее голосование, назначенное на 3 ноября.

У республиканцев все предельно ясно. Там на второй срок идет действующий президент Дональд Трамп. У него нет конкурентов внутри партии.

А вот у демократов в гонку на старте вступили 11 кандидатов. И Байден сначала демонстрировал очень плохие результаты. После праймериз в трех первых штатах он не попал даже в тройку лидеров. Гонку тогда возглавил Сандерс. Переломить ситуацию бывший вице-президент сумел в Южной Каролине. Байдена поддержали афроамериканцы. Он вышел на второе место. А решающим стал так называемый супервторник — 3 марта праймериз прошли одновременно в 14 штатах и Американском Самоа. Байден победил в 10 штатах и обошел Сандерса.

После этого борьбу продолжили только Джо и Берни. Причем те, кто вышел из гонки, призвали своих сторонников поддержать Байдена.

Каждый штат отправляет на партийный съезд заранее известное число делегатов. Оно зависит от численности населения. Делегаты традиционно голосуют в соответствии с тем, кого в ходе праймериз поддержал их штат. У демократов для победы необходимо, чтобы одного из претендентов поддержал минимум 1 991 делегат.

Во Флориде на кону было 219 голосов, в Иллинойсе — 115, в Аризоне — 67. Байден серьезно оторвался от Сандерса. Подсчеты еще продолжаются, но даже сейчас разрыв между соперниками критический. У бывшего вице-президента уже 1 147 голосов в общей сложности. Сенатор из Вермонта обеспечил себе поддержку только 861 делегата.

Напомним, некоторые штаты из-за пандемии коронавируса перенесли праймериз. Такое же решение приняли в последний момент власти Огайо. Очень низкой оказалась явка в Иллинойсе. Кроме того, в этом штате возникал другая проблема — на участки не явились 800 добровольцев, которые должны были следить за ходом голосования и обеспечить подсчет бюллетеней. Партийные функционеры были вынуждены лихорадочно искать замену, но нашли только 100 человек. Люди действительно напуганы коронавирусом.

К тому же ни Байден, ни Сандерс не могут проводить теперь встречи с избирателями из-за жестких ограничений, введенных в стране в связи с пандемией. Оба политика взывают к своим сторонникам, записывая видеообращения. После победы в Иллинойсе, Флориде и Аризоне Байден протянул трубку мира Сандерсу. Бывший вице-президент поблагодарил сенатора и его сторонников за то, что они подняли в ходе праймериз ряд важных вопросов, и заявил, что услышал эти вопросы и готов искать решения.

Сандерс пока даже не намекает на то, что свернет свою кампанию. В своем обращении сенатор ни словом не обмолвился о поражении 17 марта. Он посвятил свое выступление исключительно борьбе с коронавирусом. Сандерс сообщил, что подготовил ряд предложений, которые внесет на обсуждение в Конгресс США. Одно из них — ежемесячная помощь каждой американской семье в размере 2 000 долларов на протяжении всего периода пандемии. В США по состоянию на 18 марта было выявлено 6 515 инфицированных. За последние сутки добавились 104 новых случая. Общее число умерших возросло до 115.

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