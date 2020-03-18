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Клуб потребителей

Сеть АТБ разработала нормы продажи продтоваров, чтобы защитить покупателей от паникеров и спекулянтов

9:49 18 марта 2020 492
АТБ
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Компания «АТБ-Маркет» ввела в сети превентивные меры, которые позволят избежать нехватки товаров в отдельных магазинах сети из-за ажиотажного спроса паникующих покупателей и спекулянтов, которые пытаются нажиться на событиях, связанных с коронавирусом.

Начиная с 18 марта в магазинах будет действовать ограничение на продажу товаров в одни руки — сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу «АТБ-Маркет».

«Ажиотаж создают не столько запасливые граждане, сколько недобросовестные покупатели, которые затем спекулируют товарами первой необходимости. Чтобы не допустить искусственно созданного ажиотажа, компания „АТБ-Маркет“ вводит во всех супермаркетах превентивные меры. В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки», — сообщили в СМИ.

«Эти меры вынужденные и направлены на борьбу со спекулянтами, — прокомментировали в компании „АТБ-Маркет“. — Заботясь о покупателях, компания боролась и будет бороться с искусственным ажиотажем из-за продуктов первой необходимости. Просим наших покупателей с пониманием отнестись к этим ограничениям».

Как ранее рассказали в компании, товаров на полках ее супермаркетов и в распределительных центрах корпорации АТБ достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей, а четкая логистическая система позволяет обеспечить постоянное пополнение собственных запасов и магазинов АТБ.

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