Украина

Карантин в Киеве: в сети показали, что происходит на железнодорожном вокзале (видео)

В Киеве, невзирая на карантинные ограничения, предприниматели продолжают осуществлять междугородние перевозки.

В частности, на железнодорожном вокзале по-прежнему предлагают доехать до Сум, Ровно, Дубно и Нетишина. Соответствующее видео выложил в сеть корреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.

При этом на автобусах установлены таблички «Нерегулярные перевозки» (кстати, такие перевозки тоже приостановлены).

Справедливости ради, посадка пассажиров осуществляется за пределами территории вокзала.

Зафиксировал блогер и нарушение масочного режима в общественном электротранспорте. В то же время водители (без масок и перчаток) честно пытались обеспечить контроль за количеством пассажиров.

Напомним, для должностных лиц штраф за нарушение правил карантина, санитарно-эпидемиологических правил и норм установлен в размере от 34 до 170 тысяч гривен. Если же нарушение правил заведомо может привести к распространению массовых заболеваний, то сумма штрафа может составить от 17 до 51 тысячи гривен. Также нарушителя могут наказать арестом (срок до полугода), ограничением свободы (до трех лет) или же лишением свободы (до трех лет). Если же такие действия привели к смерти людей или другим тяжелым последствиям, то нарушителя ждет тюремный срок от 5 до 8 лет.

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