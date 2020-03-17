Украина

Киев прекращает транспортное сообщение с пригородом: въезд разрешен только на легковых автомобилях

С полудня 18 марта Киев прекращает регулярное транспортное сообщение с пригородом и другими городами Украины. Напомним, в Киеве, Днепре и Харькове также закрывают метрополитен.

Как заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, исключение составят только легковые автомобили.

«Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном, междугороднем и межобластном сообщении, кроме перевозки легковыми автомобилями, запрещаются с 12:00 завтрашнего дня», — сказал он на брифинге.

По его словам, для проживающих за чертой Киева сотрудников стратегически важных предприятий будет организован спецтранспорт.

Напомним, власти Киева также обязали пассажиров общественного транспорта носить защитные маски.

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