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Киев прекращает транспортное сообщение с пригородом: въезд разрешен только на легковых автомобилях
С полудня 18 марта Киев прекращает регулярное транспортное сообщение с пригородом и другими городами Украины. Напомним, в Киеве, Днепре и Харькове также закрывают метрополитен.
Как заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, исключение составят только легковые автомобили.
«Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном, междугороднем и межобластном сообщении, кроме перевозки легковыми автомобилями, запрещаются с 12:00 завтрашнего дня», — сказал он на брифинге.
По его словам, для проживающих за чертой Киева сотрудников стратегически важных предприятий будет организован спецтранспорт.
Напомним, власти Киева также обязали пассажиров общественного транспорта носить защитные маски.
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