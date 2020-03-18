Пациент одесской больницы взбудоражил рассказом о «выявленном» у него коронавирусе (видео)

Украина

В ночь на среду, 18 марта, в соцсетях появилось тревожное видео. На нем молодой человек в маске, представившись пациентом Одесской городской клинической инфекционной больницы, заявляет о том, что у него диагностировали коронавирус. При этом он демонстрирует якобы положительные результаты своего теста, а также показывает место своего пребывания — специализированную больничную бокс-палату. Он также утверждает, что через бокс от него находится еще один пациент, у которого также выявлен коронавирус…

Сказать, что данное видео вызвало эффект разорвавшейся бомбы, значит не сказать ничего. По сети моментально стали распространять «достоверную информацию» о массовых случаях заболевания…

Между тем вице-мэр Павел Вугельман опроверг «резонансную» информацию, заявив, что это просто фейк. Чиновник сказал, что этот пациент был обследован на ряд других вирусных заболеваний и в настоящее время не имеется информации о наличии у него коронавируса.

Вугельман подчеркнул, что «подобные выходки гостей города являются недопустимыми», а руководство Одессы обратится в правоохранительные органы для привлечения «шутника» к ответственности.

А тем временем в Одессе госпитализировали 11 человек из-за возможного заражения коронавирусом. Об этом стало известно накануне, в ходе заседания в мэрии комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Городской голова Геннадий Труханов заявил, что «в клиническую инфекционную больницу самостоятельно обратились люди, которые вернулись из-за границы, и сами попросили их изолировать».

Как уточнила заместитель директора городского департамента здравоохранения Надежда Гончаренко, с вечера пятницы, 13 марта, по воскресенье, 15 марта, в больницу действительно поступили 11 человек. По словам чиновницы, их изолировали, поместив в специальные боксы.

У одного из пациентов обнаружили воспаление легких, но анализы для определения возможного инфицирования коронавирусом у них не брали, поскольку в выходные дни не работает клиническая лаборатория. Необходимые для исследования заборы у этих пациентов взяты лишь 16 марта, и они направлены на анализы в столицу — в единственную в стране специализированную лабораторию.

Как стало известно «ФАКТАМ», госпитализированные — моряки загранплавния.

Мэрия утверждает, что в настоящее время в Одессе и области случаи заражения коронавирусом COVID-19 не зарегистрированы. Об этом говорится в официальном сообщении Одесского городского совета:

«Уважаемые одесситы и гости города! Городские власти обращаются к вам с убедительной просьбой: если вы недавно прибыли из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, то крайне необходимо находиться на домашнем карантине в самоизоляции в течение 14 дней.

Обязательно обратитесь на горячую линию по коронавирусу и сообщите свои контактные данные…

Будьте сознательными!"

Также во время заседания вышеназванной комиссии стало известно, что первая партия экспресс-тестов для проверки на коронавирус, поступление которой в Одессу ожидалось 16 марта, прибудет лишь в конце текущей недели.

Напомним, что в Одесской области не только ввели карантин, но и намерены блокировать отдельные территории, где зарегистрируют больных коронавирусом.

Тем временем стало известно, что скоро в списке областей, где находятся инфицированные коронавирусом пациенты, может появиться Винницкая, где 17 марта зафиксированы четыре подозрения на COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали, как 18 марта в условиях жесткого карантина украинцы, в частности жители Киева и Харькова, добираются на работу: наземный транспорт переполнен, никто не соблюдает условия допустимого количества пассажиров в салонах, люди едут без масок.

На фото в заголовке «боксированное» отделение Одесской городской инфекционной клинической больницы

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