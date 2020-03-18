- 10:54 Звезда «Игры престолов» и «Властелина колец» с женой напились и устроили дебош в самолете
- 10:52 Легенда бокса Мэйвезер потерял еще одного близкого человека
- 10:52 аlyona аlyona вошла в список Forbes
- 10:48 В Черновцах рассказали о самочувствии зараженных коронавирусом детей
- 10:40 В Украине объявили о наборе волонтеров для борьбы с коронавирусом
- 10:34 Карантин из-за коронавируса: Одесса полностью прекращает транспортное сообщение с пригородом
- 10:29 У Путина придумали, как использовать коронавирус для отмены всех санкций
- 10:07 Упавшего в колодец леопарда спасли с помощью кровати
- 10:03 50-летняя Ирина Билык рассказала о возрасте и пятерых мужьях
- 10:02 Пациент одесской больницы взбудоражил рассказом о «выявленном» у него коронавирусе
- 10:00 Что посмотреть на карантине: топ-5 фильмов, предсказавших нынешнюю пандемию
- 09:58 Коронавирус в Черновцах: родные умершей женщины заподозрили врачей в халатности
Упавшего в колодец леопарда спасли с помощью кровати (видео)
Сотрудники Лесной службы Индии оригинальным способом спасли леопарда, упавшего в глубокий колодец в штате Мадхья-Прадеш. Животному спустили вниз перевернутую вверх тормашками кровать, к ножкам которой привязали веревочные лестницы. Леопард оказался сообразительным и забрался на предложенный ему «транспорт». Спасатели подняли пленника к краю колодца. И отошли подальше. После чего осторожно присматривавшийся к ним леопард вылез на волю и убежал.
Видео спасательной операции опубликовал в Twitter один из сотрудников службы. Пользователи сети восхитились находчивостью и отвагой спасателей. Ведь тут речь шла не о кошке или собаке, а об опасном хищнике, который мог не вполне адекватно отреагировать на оказанную ему помощь.
Ingenuity at best.— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 16, 2020
This #leopard fell into a deep well at Shivpuri, Madhya Praresh. Was rescued on time. He supported as well, many a times they attack the rescuers also. Via @ravindramtripa1 pic.twitter.com/fqwgQ4OFUQ
Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Киевом пытались жестоко расправиться с собакой: на помощь пришли спасатели.
Читайте также: Британец ринулся спасать «сбитого машиной леопарда» — но его ждал сюрприз.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!