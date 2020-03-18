Упавшего в колодец леопарда спасли с помощью кровати (видео)

Мир

Сотрудники Лесной службы Индии оригинальным способом спасли леопарда, упавшего в глубокий колодец в штате Мадхья-Прадеш. Животному спустили вниз перевернутую вверх тормашками кровать, к ножкам которой привязали веревочные лестницы. Леопард оказался сообразительным и забрался на предложенный ему «транспорт». Спасатели подняли пленника к краю колодца. И отошли подальше. После чего осторожно присматривавшийся к ним леопард вылез на волю и убежал.

Видео спасательной операции опубликовал в Twitter один из сотрудников службы. Пользователи сети восхитились находчивостью и отвагой спасателей. Ведь тут речь шла не о кошке или собаке, а об опасном хищнике, который мог не вполне адекватно отреагировать на оказанную ему помощь.

Ingenuity at best.



This #leopard fell into a deep well at Shivpuri, Madhya Praresh. Was rescued on time. He supported as well, many a times they attack the rescuers also. Via @ravindramtripa1 pic.twitter.com/fqwgQ4OFUQ — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 16, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Киевом пытались жестоко расправиться с собакой: на помощь пришли спасатели.

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