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Под Киевом пытались жестоко расправиться с собакой: на помощь пришли спасатели (видео)
В городе Переяслав спасатели достали из реки мешок с завязанной в нем собакой, от которой, предположительно, хотели избавиться ее хозяева. Ранее под Киевом спасли оленя, который попал в ледяную ловушку.
Звонок в пожарно-спасательную часть Переяслава поступил от незнакомой женщины, которая сообщила, что на реке Альте в завязанном мешке жалобно скулит животное.
Спасатели спустились на лед, с помощью подручных средств достали мешок и выпустили беднягу на свободу.
По словам участвующих в операции, довольно старый мокрый и замерзший пес, оказавшись на свободе, сразу убежал, не дав возможности спасателям даже накормить его.
Напомним, на днях спасать собаку пришлось в Одессе, где женщина, выгуливавшая пса, вместе с животным провалилась в люк. Она как-то сумела выбраться и позвала на помощь. На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно достали из люка живую и невредимую собаку.
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