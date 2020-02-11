Происшествия

Под Киевом пытались жестоко расправиться с собакой: на помощь пришли спасатели (видео)

В городе Переяслав спасатели достали из реки мешок с завязанной в нем собакой, от которой, предположительно, хотели избавиться ее хозяева. Ранее под Киевом спасли оленя, который попал в ледяную ловушку.

Звонок в пожарно-спасательную часть Переяслава поступил от незнакомой женщины, которая сообщила, что на реке Альте в завязанном мешке жалобно скулит животное.

Спасатели спустились на лед, с помощью подручных средств достали мешок и выпустили беднягу на свободу.

По словам участвующих в операции, довольно старый мокрый и замерзший пес, оказавшись на свободе, сразу убежал, не дав возможности спасателям даже накормить его.

Напомним, на днях спасать собаку пришлось в Одессе, где женщина, выгуливавшая пса, вместе с животным провалилась в люк. Она как-то сумела выбраться и позвала на помощь. На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно достали из люка живую и невредимую собаку.

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