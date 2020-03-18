Мир

У Путина придумали, как использовать коронавирус для отмены всех санкций

В России, в отношении которой представитель США в ООН призвал ввести новые санкции за аннексию украинского Крыма, придумали использовать пандемию коронавируса и для снятия ограничительных мер.

Так, председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев заявил, что миру грозит «затяжная рецессия», и предложил договориться «о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН».

«Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа („мы же не можем уступить первыми“) санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)», — пишет Косачев на своей страничке в социальных сетях.

По его словам, «глобальная договоренность» была бы «наиболее оперативным и эффективным ответом на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями».

При этом представитель страны-агрессора, которая попала под санкции за агрессию в Украине, заявляет, что «все это можно сделать, не вдаваясь в предыстории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлекся санкциями».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект «О поддержке религиозной свободы в Украине». Цель закона — противостояние нарушениям Россией религиозных свобод на оккупированных территориях Украины в Донбассе и в Крыму.

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