- 10:54 Звезда «Игры престолов» и «Властелина колец» с женой напились и устроили дебош в самолете
- 10:52 Легенда бокса Мэйвезер потерял еще одного близкого человека
- 10:52 аlyona аlyona вошла в список Forbes
- 10:48 В Черновцах рассказали о самочувствии зараженных коронавирусом детей
- 10:40 В Украине объявили о наборе волонтеров для борьбы с коронавирусом
- 10:34 Карантин из-за коронавируса: Одесса полностью прекращает транспортное сообщение с пригородом
- 10:29 У Путина придумали, как использовать коронавирус для отмены всех санкций
- 10:07 Упавшего в колодец леопарда спасли с помощью кровати
- 10:03 50-летняя Ирина Билык рассказала о возрасте и пятерых мужьях
- 10:02 Пациент одесской больницы взбудоражил рассказом о «выявленном» у него коронавирусе
- 10:00 Что посмотреть на карантине: топ-5 фильмов, предсказавших нынешнюю пандемию
- 09:58 Коронавирус в Черновцах: родные умершей женщины заподозрили врачей в халатности
У Путина придумали, как использовать коронавирус для отмены всех санкций
В России, в отношении которой представитель США в ООН призвал ввести новые санкции за аннексию украинского Крыма, придумали использовать пандемию коронавируса и для снятия ограничительных мер.
Так, председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев заявил, что миру грозит «затяжная рецессия», и предложил договориться «о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН».
«Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа („мы же не можем уступить первыми“) санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)», — пишет Косачев на своей страничке в социальных сетях.
По его словам, «глобальная договоренность» была бы «наиболее оперативным и эффективным ответом на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями».
При этом представитель страны-агрессора, которая попала под санкции за агрессию в Украине, заявляет, что «все это можно сделать, не вдаваясь в предыстории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлекся санкциями».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект «О поддержке религиозной свободы в Украине». Цель закона — противостояние нарушениям Россией религиозных свобод на оккупированных территориях Украины в Донбассе и в Крыму.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!