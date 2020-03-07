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США в ООН призвали другие страны ввести санкции против России из-за Крыма
Пока украинское правительство пытается решить вопрос о целесообразности подачи воды в оккупированный Крым, Соединенные Штаты продолжают отстаивать интересны нашей страны на международной арене.
Так, в ООН заместитель представителя США в этой организации Черити Норман Шале призвала мировое сообщество вводить санкции против России за ее действия в оккупированном Крыму, пишет «Радио Свобода».
По словам американского дипломата, США полны решимости привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма.
«С 2014 года следующие раунды санкций адресно обращались к тем, кто играл ведущую роль в оккупационному режиме. Также есть санкции в отношении представителей правоохранительных органов, которые применяли пытки к крымскотатарских активистам. Призываем другие страны ввести такие же ограничения», — сказала Черити Норман Шале.
Она также призвала Россию предоставить доступ ООН и ОБСЕ на территорию аннексированного полуострова, чтобы международные миссии могли наблюдать и документировать все, что там происходит.
Раньше Норман Шале заявляла, что Россия не выполняет соглашения, взятые на себя в Минске и во время нормандской встречи, а также разжигает конфликт на Донбассе.
Напомним, что в проекте Госбюджета США, где заложена помощь Украине в 2021 году в размере 316 млн долларов, также предусмотрены средства на противодействие влиянию России. И деньги это немалые — речь идет о 700 млн долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил о том, что американские санкции против РФ, введенные в связи с аннексией Крыма, будут действовать пока Рссия не уйдет с полуострова.
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