Мир

США в ООН призвали другие страны ввести санкции против России из-за Крыма

Пока украинское правительство пытается решить вопрос о целесообразности подачи воды в оккупированный Крым, Соединенные Штаты продолжают отстаивать интересны нашей страны на международной арене.

Так, в ООН заместитель представителя США в этой организации Черити Норман Шале призвала мировое сообщество вводить санкции против России за ее действия в оккупированном Крыму, пишет «Радио Свобода».

По словам американского дипломата, США полны решимости привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма.

«С 2014 года следующие раунды санкций адресно обращались к тем, кто играл ведущую роль в оккупационному режиме. Также есть санкции в отношении представителей правоохранительных органов, которые применяли пытки к крымскотатарских активистам. Призываем другие страны ввести такие же ограничения», — сказала Черити Норман Шале.

Она также призвала Россию предоставить доступ ООН и ОБСЕ на территорию аннексированного полуострова, чтобы международные миссии могли наблюдать и документировать все, что там происходит.

Раньше Норман Шале заявляла, что Россия не выполняет соглашения, взятые на себя в Минске и во время нормандской встречи, а также разжигает конфликт на Донбассе.

Напомним, что в проекте Госбюджета США, где заложена помощь Украине в 2021 году в размере 316 млн долларов, также предусмотрены средства на противодействие влиянию России. И деньги это немалые — речь идет о 700 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил о том, что американские санкции против РФ, введенные в связи с аннексией Крыма, будут действовать пока Рссия не уйдет с полуострова.

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