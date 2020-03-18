Карантин из-за коронавируса: Одесса полностью прекращает транспортное сообщение с пригородом

Украина

С полудня среды, 18 марта, в Одесском регионе, который закрыт на карантин, прекращается абсолютно все транспортное сообщение — регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров электричками и автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном сообщении. Об этом заявил начальник управления транспортно-информационной инфраструктуры Одесской областной администрации Андрей Орехов. Данное ограничение, по словам чиновника, действует как минимум до 3 апреля. Исключение — легковые автомобили.

Как отметил Орехов, владельцам автостанций выдано предписание о запрете допуска на территорию станций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. Также запрещена реализация билетов.

Аналогичные ограничения (продажа билетов и пр.) касается железнодорожных станций.

«Завтра с 12:00 сотрудники управления совместно с полицией будут проверять, как исполняется распоряжение», — сказал Орехов.

Возникает вопрос: каким образом будет решена проблема доставки жителей районов области на работу в Одессу, где трудоустроены тысячи людей, в частности, большое количество — более двух тысяч — медицинских работников?

Орехов пояснил, что данная проблема сейчас решается. В частности, чиновники обратились в правоохранительные органы, чтобы правильно организовать доставку людей в областной центр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ночь на среду, 18 марта, один из пациентов Одесской городской клинической инфекционной больницы выложил в соцсеть видео, на котором заявил о том, что у него диагностировали коронавирус. Позже вице-мэр города выступил с опровержением этой информации, назвав ее фейком.

«ФАКТЫ» также писали, что в Одесской области не только ввели карантин, но и намерены блокировать отдельные территории, где зарегистрируют больных коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter