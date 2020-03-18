Украина

В Черновцах рассказали о самочувствии зараженных коронавирусом детей

В Черновицкой области, где коронавирус подтвердили уже у 10 человек, среди инфицированных есть дети.

Как сообщает «Укринформ», трое детей и их мамы чувствуют себя нормально — у пациентов нет ни повышенной температуры, ни лихорадки.

«Нет также и пневмонии. Форма заболевания не сложная», — цитирует информагентство заместителя главы Черновицкой ОГА Наталию Гусак.

По ее словам, что семеро из 10 подхвативших коронавирус заразились им после контактов с ранее заболевшими людьми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновцах депутаты решили временно отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей, чтобы те оставались дома и не заболели. Льготный проезд вернут после того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

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