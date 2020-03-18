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Шоу-бизнес

аlyona аlyona вошла в список Forbes

10:52 18 марта 2020 101
alyona alyona
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская исполнительница рэпа alyona alyona, отдохнувшая недавно на Бали, попала в список издания Forbes. 28-летняя звезда из районного центра Барышевка попала в рейтинг 30 Under 30, оказавшись в числе самых успешных представителей в возрасте до 30 лет в своей сфере деятельности. Алену отметили в номинации «Развлечения». В этой же номинации значатся и мировые звезды: звезда сериала «Половое воспитание» Шути Гатвой, певец Льюис Капальди, а также исполнитель главной роли в фильме «Кролик Джоджо» Роман Гриффин Дэвис.

Напомним, Алена Савраненко работала воспитательницей в детском саду. Ее рэп взорвал украинский шоу-бизнес.

«alyona alyona представляет украинский рэп мира. Она гастролировала по всей Европе и является одной из лучших артисток своей страны» — пишет о певице издание.

Исполнительница пока не прокомментировала свое новое достижение, но порадовала поклонников забавными фото в Instagram. На карантине она увлеклась спа-процедурами «по-барышевски» — прикладывает к лицу листы капусты. Почему бы и нет? Как известно, капуста снимает отечность.

Напомним, недавно alyona alyona записала саундтрек GO! к биографической драме «Пульс».

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