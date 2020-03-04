24.77 / 25.03 27.48 / 27.93
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Новая песня alyona alyona стала саундтреком к фильму (видео)

12:02 4 марта 2020 66
alyona alyona
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная рэп-исполнительница alyona alyona, показавшая, как она занимается йогой на отдыхе, выпустила новый трек. Она записала песню «GO!», которая стала саундтреком к спортивной драме «Пульс».

Музыку к песне написал Вадим Алхутов (Teejay), а слова — сама исполнительница.

«Иногда жизнь ставит подножку. Кажется, всё играет против тебя, да еще и не по правилам. И те, от кого ждешь поддержки, поворачиваются спиной. Руки опускаются… В такое время приходит понимание, что у тебя есть только ты, и именно ты должна писать собственные правила, играть как хочешь и делать то, что нравится. История героини очень вдохновила меня. Идти к цели несмотря на все и оставаться при этом человеком — замечательный сюжет, прекрасный пример, отличная настоящая история. Для меня честь писать об этом и быть частью этого», — прокомментировала певица alyona alyona.

Песня «GO!' учит не держать обиды на судьбу, никогда не сдаваться и идти своим путем — такие же месседжи вкладывают в образ и поступки главной героини Оксаны создатели спортивной драмы «Пульс».

Ранее певицу Ани Лорак раскритиковали в сети за новый клип «Я бы летала».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

лаборант

Стало известно, где разместили жену инфицированного коронавирусом украинца

Дыра на поверхности Марса

Есть ли жизнь на Марсе: фото странной дыры на поверхности планеты взволновало ученых

Кабмин

В «Слуге народа» рассказали, какие министры могут сохранить должности после «перезагрузки» Кабмина

Окровавленный дом

Зверское убийство во Львове: парень зарезал свою мать и тетку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер