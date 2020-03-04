Новая песня alyona alyona стала саундтреком к фильму (видео)

Шоу-бизнес

Популярная рэп-исполнительница alyona alyona, показавшая, как она занимается йогой на отдыхе, выпустила новый трек. Она записала песню «GO!», которая стала саундтреком к спортивной драме «Пульс».

Музыку к песне написал Вадим Алхутов (Teejay), а слова — сама исполнительница.

«Иногда жизнь ставит подножку. Кажется, всё играет против тебя, да еще и не по правилам. И те, от кого ждешь поддержки, поворачиваются спиной. Руки опускаются… В такое время приходит понимание, что у тебя есть только ты, и именно ты должна писать собственные правила, играть как хочешь и делать то, что нравится. История героини очень вдохновила меня. Идти к цели несмотря на все и оставаться при этом человеком — замечательный сюжет, прекрасный пример, отличная настоящая история. Для меня честь писать об этом и быть частью этого», — прокомментировала певица alyona alyona.

Песня «GO!' учит не держать обиды на судьбу, никогда не сдаваться и идти своим путем — такие же месседжи вкладывают в образ и поступки главной героини Оксаны создатели спортивной драмы «Пульс».

Ранее певицу Ани Лорак раскритиковали в сети за новый клип «Я бы летала».

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