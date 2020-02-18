Шоу-бизнес

Alyona Alyona на Бали занялась йогой: фото действительно впечатляют

Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая любит публиковать пикантные фото, показала, как занимается йогой на Бали.

Она отметила, что Бали побуждает к занятиям.

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Занимается исполнительница в купальнике, а перед камерой позирует с цветами и фруктами.

Фото Alyona Alyona впечатлили ее подписчиков. «Какая же ты нереально крутая», «Моя ты маленькая», — пишут комментаторы. Поклонники девушки также защищают ее от тех, кто советует похудеть.

Кстати, на Бали певица не только занималась йогой, а и плавала. Ранее она показала забавное видео, как пытается лечь на надувной матрац.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала свои упражнения на Мальдивах. «В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям!» — подчеркнула она.

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