- 16:32 Пока лишь "слабое предостережение": в России объяснили атаку боевиков на позиции ВСУ
- 16:29 Ястремская уступила неудобной сопернице из России на турнире в Дубае
- 16:29 Путин открыто унизил Зеленского и показал, как Кремль на самом деле относится к Украине
- 16:25 Alyona Alyona на Бали занялась йогой: фото действительно впечатляют
- 16:19 Буллинг в Бердичеве: пьяные школьницы напали на девочку и ее мать
- 16:17 Уайлдер – Фьюри: прогнозы букмекеров на чемпионский бой-реванш
- 16:13 "Лично привезу к вам эвакуированных из Китая": Зеленский припугнул "провокаторов"
- 16:10 Очень важный клочок земли: ветеран АТО объяснил, почему россияне атаковали позиции ВСУ на Донбассе
- 15:35 В Киеве иностранцы сломали ногу таксисту, чтобы угнать его авто
- 15:28 Беременная Alyosha рассказала, как оригинально сообщила мужу о ребенке
- 15:22 «Атлетико» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 15:21 В Украине новые жертвы гриппа: два человека умерло, пять — попало в реанимацию
Alyona Alyona на Бали занялась йогой: фото действительно впечатляют
Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая любит публиковать пикантные фото, показала, как занимается йогой на Бали.
Она отметила, что Бали побуждает к занятиям.
\
Занимается исполнительница в купальнике, а перед камерой позирует с цветами и фруктами.
Фото Alyona Alyona впечатлили ее подписчиков. «Какая же ты нереально крутая», «Моя ты маленькая», — пишут комментаторы. Поклонники девушки также защищают ее от тех, кто советует похудеть.
Кстати, на Бали певица не только занималась йогой, а и плавала. Ранее она показала забавное видео, как пытается лечь на надувной матрац.
Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала свои упражнения на Мальдивах. «В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям!» — подчеркнула она.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.