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Легенда бокса Мэйвезер потерял еще одного близкого человека (фото)
Следом за потерей матери троих своих детей Джози Харрис, которую нашли мертвой в собственном автомобиле, непобедимый боксер 43-летний Флойд Мэйвезер-младший пережил еще одну семейную трагедию.
Родной дядя легендарного спортсмена Роджер Мэйвезер скончался в возрасте 58 лет. Еще в 2015-м Флойд рассказывал, что его дядя из-за травм, полученных за время боксерской карьеры (Роджер в период с 1981-го по 1999-й провел на профессиональном ринге 72 боя, в которых одержал 59 побед и потерпел 13 поражений), частично потерял память, а в последнее время его здоровье заметно ухудшилось.
Отметим, что Роджер стоял у истоков успешной карьеры своего племянника. Именно он стал тренером Флойда, когда тот в 1996 году перешел в профи, и работал с ним до 2006-го (с перерывом на два года в 1998—2000-м, когда тренером Мэйвезера-младшего был его вышедший из тюрьмы отец).
Завершилось же сотрудничество Флойда с дядей не очень красиво. В апреле 2006-го Мэйвезер-младший дрался с Забом Джудой. В конце 10-го раунда Флойд пропустил парочку ударов от соперника, в том числе один ниже пояса, и Роджер вышел в ринг выразить свое недовольство. Рефери его пытался остановить, но завязалась потасовка с самим Забом и его отцом-тренером Йоэлем.
Роджеру было запрещено находиться в углу Мэйвезера-младшего, выигравшего тот поединок единогласным решением судей, а через пять дней после боя Спортивная комиссия Невады обязала провинившегося выплатить 200 тысяч долларов штрафа и отстранила его от любой боксерской деятельности на один год.
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