Стиль жизни

Напряженный день: гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

В пятницу, 20 марта, звезды обещают успех в творческих делах.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Существует риск лишиться поддержки со стороны авторитетных людей или навсегда разувериться в собственных силах.

Телец

Тельцы, дабы ни о чем не жалеть, ничего особенного в эту пятницу не делайте.

Близнецы

Для вас самое правильное — довольствоваться тем, что имеете. Активные действия могут понадобиться в личных делах.

Рак

Ракам стоит внимательно оценить свой организм на наличие тех или иных неприятных симптомов.

Лев

Львы, постарайтесь сегодня весь день искать что-то хорошее в происходящем и радоваться мелочам.

Дева

День обещает пройти без особых проблем. В приоритете домашний досуг и небольшие прогулки.

Весы

Вероятно, вас буде поучать родственник или начальник. Почтительно выслушайте все, что вам будут говорить в ваш адрес, но не зацикливайтесь на этом.

Скорпион

Будьте осторожны в словах. Есть риск, что одна едкая фраза предопределит дальнейшее будущее.

Стрелец

День подарит немало приятных эмоций. Возможно, порадует давняя пассия.

Козерог

Козерогам стоит восполнить продуктовый запас или заняться кулинарными экспериментами.

Водолей

Водолеи рискуют проявить неоправданную спешку в делах. Это опасно.

Рыбы

Будет удачно складываться решение личных текущих проблем. Попробуйте расслабиться.

Хорошего вам дня!

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