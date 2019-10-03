Толкование снов: что значит, если снится корова, конь или лиса (сонник)

Стиль жизни

Толкование снов часто вызывает интерес, особенно если вам приснилось что-то новое. «ФАКТЫ» продолжают публикацию эксклюзивного сонника, в котором мы расскажем, что значит, когда приснилось животное. Значения снов, если вам приснились животные, названия которых начинаются на А — И, читайте здесь.

Кабан

Сон, в котором присутствует кабан, сулит вам встречу с подлым человеком. Он даже может быть вашим врагом. Также кабан является символом злости, беспредела и вражды. Кроме того, этот сон иногда обозначает, то что вы устали и немного запутались. Это может вам навредить. Необходимо переосмыслить жизненные ценности!

Канарейка

Приснилась канарейка? Если не хотите сделать себе хуже, тогда меньше болтайте. Канарейка во сне говорит о том, что вы можете раскрыть все секреты. Причем не только свои, но и друзей. Не потеряйте доверие к себе!

Касатка

Касатка во сне — символ вранья. В скором времени ложь и сплетни окружат вас. И исходить они будут даже от близких вам людей. Будьте бдительны!

Кенгуру

Видели во сне кенгуру? Этот сон предупреждает об опасности. Вас ожидают трудности от врагов, которые хотят вам навредить. Если же приснился детеныш кенгуру, значит, вас ждут трудности или проблемы с детьми.

Килька

Килька во сне имеет несколько значений. Такой сон может сулить мелкие проблемы или же хлопоты, с которыми нетрудно справиться. Если килька приснилась молодой девушке, значит, скоро она выйдет замуж, к тому же очень удачно. Также килька может обозначать скорую беременность.

Кит

Если вы увидели во сне кита, это символ удачи и везения. Скоро фортуна улыбнется вам. Также сон предупреждает вас, что не нужно бояться жизненных изменений. Вы совсем справитесь!

Клещ

Клещ — не очень хороший знак. Такой сон сулит значительные утраты. Возможно, материальные, душевные или же физические. Также этот сон можно трактовать как опасность в рабочих делах. Будьте предельно осторожны с контрактами, встречами и документами.

Коала

Коала во сне может иметь несколько значений. Например, сон может говорить о том, что скоро ваша заветная мечта исполнится, только нужно еще немного потрудиться, вы движетесь в верном направлении. Также такой сон может предвещать встречу с хорошим другом, приятные разговоры и общение. А если коала приснилась незамужней девушке, возможно, ее будущий муж будет очень ленив.

Коза

Сон, в котором вы увидели козу, обозначает наступление трудностей и появление проблем, исходящих от ваших недоброжелателей. Вы все легко преодолеете и наберетесь опыта. Не волнуйтесь. Также этот сон может символизировать невероятное везение в вашей жизни. Если же вам приснился маленький козленок — это символ азарта, позитива и оживленности. Именно такие чувства будут преобладать в вашей жизни.

Колибри

Колибри во сне символизирует энергию, радость и счастье. Но также сон предупреждает о возможных тревогах в ближайшем будущем. Берегите себя и чаще отдыхайте!

Комар

Комар во сне символизирует беспокойство, занудство и тревогу в вашей жизни из-за неприятных людей. Но также этот сон может значить, что вы настойчиво и упорно проделаете работу и будете за нее вознаграждены.

Конь

Конь во сне — хороший знак. Ведь это животное символизирует дружелюбие, крепкие семейные отношения. А еще, возможно, вас ждет встреча с очень благородным человеком. Белый конь несет более положительное значение — радостные новости, успех и богатство. В свою очередь, черный конь во сне — к серьезным болезням или большим неприятностям. Если белый конь приснился незамужней девушке, то ее ждет счастливый брак.

Корова

Видеть во сне корову — к радостным известиям. Возможно, очень скоро вы вкусно поедите, ведь корова зачастую ассоциируется с кормилицей. Также сон говорит о заботе, поддержке или прибыли от чужого человека.

Косуля

Сон, в котором видите косулю, предупреждает о том, что нужно быть очень осторожным, иначе можете вспугнуть свое счастье. В целом косуля — символ радости, успеха и гармонии.

Кот

Кот во сне — символ неожиданности, хитрости и опасности. Если кот приснился девушке, это говорит о сомнениях в избраннике. Желательно держаться подальше от подозрительных знакомств. Если кот приснился мужчине, то это предупреждение: не навредите себе.

Котята

Сон, в котором присутствуют котята, сулит проблемы и трудности. Вам стоит быть бдительными: возможно, вас ожидают беспокойство, обман, неприятности от коллег.

Кошка

Если вам приснилась кошка, стоит ожидать нестабильности. Это касается как профессиональной сферы, так и личной жизни. Берегите себя!

Краб

Увидели краба во сне — ожидайте периода застоя и неудач в работе, а также тяжелых задач в жизни. Для того чтобы справиться с этим, необходимо приложить максимум усилий.

Крокодил

Приснился крокодил — подсознание вас предупреждает о возможной зависимости от какого-то человека. Также крокодил — символ хитрости и лукавства. Хороший знак, если крокодил преследует вас во сне. Такие действия говорят о быстром решении проблем и трудностей.

Кролик

Видеть во сне кролика — иметь счастливую семенную жизнь. Сон, в котором есть белый кролик, — несет успех и удачу, а сон с черным кроликом говорит о том, что вы расстроитесь из-за недовольства чужого человека.

Крот

Ждите недоброжелательных намерений коллег, если во сне вы увидели крота. Кто-то очень сильно хочет занять вашу должность. Будьте бдительны и не выдавайте все секреты!

Крыса

Увидеть во сне крысу — получить плохие новости. Возможно, вас хотят обмануть друзья или соседи. Также крыса является символом болезни и страданий.

Кузнечик

Сон, в котором вы видите кузнечика, напоминает вам, что необходимо отдыхать. Вы настолько устали, что не замечаете вокруг приятных моментов и событий. А если кузнечик приснился молодой девушке, то он предсказывает ей удачный брак (но только в материальном плане).

Кукушка

Сон, в котором вы видите кукушку, сулит плохие новости. В отношениях с любимым человеком возникнут серьезные конфликты. Возможно, дойдет даже до расставания. В целом кукушка является символом печали, слез, сплетен и проблем в семье. Поэтому будьте готовы и берегите свою любовь.

Курица

Если приснилась курица — скоро семья увеличится. Также курица обозначает приятные встречи с родными людьми и немного домашних хлопот.

Лама

Во сне увидели ламу? В реальной жизни скоро ожидайте внезапную прибыль. Также сонник говорит о том, что сложится такая жизненная ситуация, в которой вам нужно будет рискнуть. И будет счастье!

Ласточка

Если увидели во сне ласточку, ожидайте хороших новостей, возможно, даже выигрыша. Если же вы видели гнездо ласточки, тогда в вашем доме будут царить счастье и благополучие.

Лебедь

Если во сне видели лебедя, то в скором времени вы получите хорошую прибыль. Также белый лебедь означает чудесные перспективы и удачу. А черный — проблемы в семье, ссоры и обиды.

Лев

Увидеть во сне льва значит, что скоро вам предстоит встретиться с довольно влиятельным человеком и эта встреча очень вас радует. Если лев приснился женщине, значит ее ждет много красивых ухажеров.

Летучая мышь

Летучая мышь сулит печаль, боль и страдания. Также такой сон может свидетельствовать о том, что в реальной жизни вы начинаете очень рисковое дело. Под угрозой всё, что вы имеете!

Лиса

Увидеть во сне лисицу — может быть к обману или большому пожару. Если присниться лис, это символизирует недоброжелателя среди ваших близких.

Лось

Видеть во сне лося означает иметь проблемы и хлопоты в жизни. Если лось приснился молодой женщине, возможно, ее возлюбленный изменяет ей. В целом видеть лося в сновидении не очень хороший знак, но нужно быть готовым к трудностям!

Лягушка

Если во сне вы видели лягушку, то вас ждут удача, радость и успех в делах. Также предсказатели говорят, что вы получите массу удовольствия от этих событий. Но иногда такие сны предупреждают о проблемах со здоровьем и хлопотах.

Мангуст

Мангуст во сне значит, что в реальности вы очень скоро закончите важное дело, из-за которого так переживаете. Также сон предупреждает вас о возможном обмане или меркантильном отношении кого-то из вашего окружения. Будьте осторожны!

Мартышка

Мартышка во сне предсказывает встречу с незнакомым человеком. Также это может значить, что скоро вас ждет культурный отдых — кто-то пригласит в театр. Не стоит расслабляться! Сон, в котором присутствует мартышка или обезьяна, сулит издевательства от окружающих вас людей.

Медведь

Если увидели медведя, то в скором времени получите огромный выигрыш. Если медведь приснился незамужней девушке — быть свадьбе. А если женщине приснился бурый медведь, значит, скоро она встретится со своей соперницей. Но, к сожалению, победить ее не сможет.

Медвежонок

Сон, в котором вы видели медвежонка, предвещает возможный заговор против вас. Присмотритесь к вашему окружению. Скорее всего, есть человек, который хочет вас использовать. А если вы увидели во сне нескольких медвежат, то этот сон предупреждает, что нельзя быть таким рассеянным. Ваши негативные качества могут серьезно вам навредить.

Медуза

Как бы это смешно ни звучало, но увидеть медузу во сне — к отдыху, причем, скорее всего, у моря. Если же вы во сне наблюдаете за тем, как плавает медуза, то это предвещает знакомство. Изначально этому знакомству вы не придадите значения, но вскоре поймете, насколько важен для вас этот человек.

Мидии

Снятся мидии? Ожидайте награды, радости и веселья. Очень скоро ваши старания и роботу оценят, и вас ждет повышение. А также сон сулит невероятные впечатления и незабываемые эмоции.

Мокрица

Увидеть мокриц во сне — нехороший знак. Эти насекомые являются символом неприятностей, неудач и огорчения. Сон предупреждает, что не нужно себя накручивать, ведь так вы только притягиваете неудачи и проблемы. Если же во сне вы травили мокриц, значит, вам придется приложить максимальные усилия, чтобы достигнуть цели.

Моллюск

Будете иметь дело с очень упрямым человеком — вот к чему снятся моллюски. Но этот человек окажется предельно честным и благородным. Если во сне вы ели моллюсков, то в ближайшем будущем будете радоваться за близких друзей.

Моль

Видеть во сне моль — дурной знак. Обычно такой сон предвещает неприятности, семейные проблемы. Если же вы увидели моль в очень большом количестве, тогда скоро вас ждут убытки.

Морская свинка

Увидеть во сне морскую свинку означает, в большинстве случаев, успех в профессиональной деятельности, продвижение по карьерной лестнице. А если вы во сне гладили морскую свинку, то ожидайте награды за потраченные силы и время, ваш труд оценят.

Муравьи

Приснились муравьи? Ожидайте в скором времени много мелких дел, для которых потребуется проявить терпение. Но преодолев всё, вы достигните цели. Также сон может предвещает рабочие встречи с неприятными вам людьми. Будьте готовы к этому!

Муха

Видеть во сне муху, которая летает около вас, — ждать печали и проблем. Если же во сне вы били мух, тогда, возможно, придут радостные новости. Ну, а если во сне муха села на одежду, вам грозят вранье и клевета. Будьте осторожны!

Морж

Увидели во сне моржа на берегу моря — вы беретесь за невыполнимые дела. Оставьте их, найдите другое занятие. А если приснился морж в зоопарке, то скоро будете искать всевозможные способы изменить свою жизнь, ведь нынешняя вас совсем не настраивает.

Норка

Норка во сне предупреждает, что стоит быть более спокойным и хладнокровным человеком. Ведь лишние эмоции могут навредить и вам, и окружающим.

Нутрия

Увидеть во сне нутрию — в жизни ожидать высоких достижений. Но нужно приложить максимум сил и стараний. Если во сне нутрия плыла по реке, значит, кто-то очень хочет завладеть вашим имуществом. А если вы во сне носили мех нутрии, тогда вас ожидает финансовая стабильность.

Нимфа

Нимфа во сне означает, что вас ждет тайная любовь. Если женщина во сне увидела себя нимфой — она использует свою красоту и очарование эгоистично и часто разбивает мужские сердца.

Носорог

Сон, в котором вы видели носорога, сулит большие потери и беды. Если же приснилось, как вы убиваете носорога, значит, легко преодолеете проблемы и трудности.

Обезьяна

Если приснилось, что вы играете с обезьяной, это предупреждение о неприятелях в вашем окружении. Если во сне преследуете обезьяну — ожидайте встречи с лукавым и злопамятным человеком. Но если во сне вы играли с обезьяной, тогда вас ждет брак по расчету. Это можно также трактовать как деградацию. Держитесь!

Овечка

Овечка — символ покоя, тишины и сдержанности. Если увидели овечку, пасущуюся на поле, значит, вас ждут страх и тревога. Если же во сне вы продавали овечку, тогда ожидайте новых хлопот и проблем.

Овчарка

Овчарка — это добрый знак, она предвещает успех, радость и встречи с приятными людьми. Также сон говорит о том, что очень скоро вам придется кого-то защитить. Будьте бдительны!

Окунь

Видеть во сне окуня — к неудачам и неприятностям в реальной жизни. Если увидели во сне много окуней в воде — вас ждут сплетни. А если сон приснился беременной, тогда у нее родится мальчик.

Олень

Приснился олень? Такой сон сулит счастье, удачу и благосостояние. Но если во сне увидели несколько стоящих оленей, то сон предсказывает неблагодарное и невыгодное дело. Если во сне вы ловили оленя, значит, ваше дело будет успешным. Вы на верном пути!

Орангутанг

Увидели орангутанга? Такой сон предупреждает, что кто-то хочет вами воспользоваться или манипулировать. Этот человек испортит вам репутацию. Будьте осторожны! Но если орангутанг приснился молодой девушке, значит, человек, которого она любит, изменяет ей.

Осел

Увидеть во сне осла — очень хороший знак. Скорее всего, вас ждут деньги. Если же во сне было много ослов, тогда очень скоро в жизни наступит белая полоса и вы будете счастливы. Покупка осла во сне предупреждает о возможном обмане. Будьте бдительны!

Осы

Сон, в котором вы видели ос, предупреждает о том, что ваши враги готовят против вас коварный план. Вам стоит быть острожными! А если во сне вас укусила оса, значит, скоро вы на себе почувствуете ненависть и злость окружающих. Как это проявится — неизвестно.

Осьминог

Приснился осьминог, который ловит свою жертву? Такой сон обозначает трудности на роботе. Скоро ваши сотрудники условно разделятся на группы, ведь мнения не всегда совпадают. Вам стоит быть спокойным и лояльным. Только так сможете решить проблему.

Павлин

Увидели во сне павлина — в скором времени ожидайте встречи с очень влиятельным человеком. Эта встреча очень важна для вас. Если приснился мертвый павлин, значит, у вас будут финансовые потери. Но если неженатый мужчина увидел во сне, как он ловит павлина, у него будет скромная, тихая и милая жена.

Пантера

Сон, в котором вы видели пантеру и при этом испытывали страх, предупреждает вас о возможном наступлении врагов. Но если во сне вы победили животное, то и в реальной жизни вам удастся справиться с недругами. Если же во сне вы слышали рев пантеры, это к неприятностям, плохим новостям и денежным потерям.

Паук

Приснился паук — скоро вас ждет очень выгодное дело, которое вы можете упустить. Будьте бдительны! Если во сне вы убили паука — это дурной знак. Вас ждут большие неприятности, возможно, даже расторжение брака. Когда паук во сне спускается на вас — это к новым покупкам, подаркам.

Если во сне видели паутину — к счастью и благополучию. Если во сне пытались выбраться из паутины, значит, в жизни будете связаны семейным долгом.

Пегас

Пегас — символ вдохновения, творчества и успеха. Сон, в котором видели пегаса, сулит вам свободу, энергию и силы для решения непростой задачи. Вы легко с ней справитесь!

Перепелка

Видеть во сне перепелку — к счастью в жизни. Также скоро вас может ждать повышение. Если же приснилась поющая перепелка, значит, вам повезет в любви.

Петух

Приснился петух, поющий во все горло? Это знак, что нужно быть предельно осторожным. В жизни возможны разные неожиданные ситуации. Если во сне увидели петуха, который ходит за курицей, — ожидайте проблем в семье. Если во сне петух хромает, значит, обретете хороших и верных друзей. Если же вы ловили петуха, то такой сон предвещает споры и соревнования с кем-то. Ну, а если петух приснился молодой женщине — это знак, что скоро она познакомиться с интересным и приятным мужчиной.

Пингвин

Если приснился пингвин, значит, вас скоро ждет дальнее путешествие. Но больше оно связано с рабочими вопросами. Не ожидайте от такой поездки многого, вы не будете удовлетворены результатами, но задумаетесь о происходящем. Если пингвин приснился незамужней девушке, значит, ее ждет встреча с красивым мужчиной непривычной внешности. А замужней женщине такой сон напоминает, что время задуматься о детях.

Пони

Пони во сне — символ сбывшейся мечты. Если вы катались верхом на пони, значит, у вас есть детские невоплощенные мечты. И, скорее всего, одна из них скоро осуществится. Но если вам приснился пони с повозкой — близкий и дорогой вам человек серьезно заболеет.

Попугай

Видеть во сне попугая — довольно хороший знак, он символизирует счастье, радость и веселье. Если приснился попугай белого цвета — ждите розыгрыша или шутки. Видеть во сне мертвого попугая — к потере друзей.

Птенец

Если увидели во сне, как маленький птенец вылупливается, такой сон сулит облегчение и спокойствие. Если вам приснилось, что птенец выпадает из гнезда, то в реальной жизни у вас будут проблемы, которые сильно вас озадачат.

Птица

Видеть во сне птицу — хороший знак. Такой сон обещает успех, радость, прибыль и счастье. Но иногда может предвещать сплетни вокруг вас.

Если приснилось много мелких птичек, то, возможно, вы получите прибыль. Если во сне слышали пение птиц — это к разговорам с близкими друзьями. Слишком громкое пение — к проблемам и скандалам. Будьте готовы!

Пудель

Во сне увидели милого пуделя — благоприятный знак, значит, друг сможет вам помочь. Если же приснилось, что обзавелись маленьким пуделем, — у вас будут спокойные и хорошие отношения с окружающими.

Пчела

Приснилось, что у вас над головой летают пчелы? Хороший знак. Он символизирует победу, радость и успех.

Если мужчине приснилось, что он держит пчел, значит, в реальной жизни он получит радостные новости от жены и сможет самостоятельно и честно зарабатывать на жизнь.

Если во сне вы убили пчелу — ожидайте проблем, хлопот и трудностей. Увидели полный улей — будете богатыми, а если же пустой — понесете наказание за то, чего не делали.

Что значит, если приснился покойник, читайте в соннике «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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