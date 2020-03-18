27.25 / 28.65 29.65 / 31.30
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Можно ли заразиться коронавирусом от умершего: в ВОЗ дали ответ

11:40 18 марта 2020 704
Похороны
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выступавшей с заявлением о том, что коронавирус может передаться через наличные деньги, отметили, что тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения COVID-19, передает «УНН».

Так, официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве заявил: «Тело само по себе не вызывает заражения». Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, существуют ли рекомендации ВОЗ для работников похоронных служб. Кристиан Линдмайер напомнил, что патоген «распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, в случае с Эбола».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области умершую от коронавируса пенсионерку хоронили без присутствия родных и близких — на церемонии были лишь работники, обслуживающие процесс захоронения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Андрей Ермак

Кричал и переходил на личности: «слуги народа» рассказали о скандальной встрече с Ермаком

На месте ДТП

Везли пациента с инсультом: раскрыты детали страшной аварии со «скорой» в Виннице

Ольга Куриленко

Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о лечении

Ребенок на улице

Детям запрещено выходить на улицу: в сети распространяют очередной фейк о карантине из-за коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер