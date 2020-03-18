Мир

Можно ли заразиться коронавирусом от умершего: в ВОЗ дали ответ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выступавшей с заявлением о том, что коронавирус может передаться через наличные деньги, отметили, что тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения COVID-19, передает «УНН».

Так, официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве заявил: «Тело само по себе не вызывает заражения». Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, существуют ли рекомендации ВОЗ для работников похоронных служб. Кристиан Линдмайер напомнил, что патоген «распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, в случае с Эбола».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области умершую от коронавируса пенсионерку хоронили без присутствия родных и близких — на церемонии были лишь работники, обслуживающие процесс захоронения.

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