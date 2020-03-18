Мир

В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через наличные

В связи с появлением в некоторых СМИ информации о том, что распространение коронавируса вызвано тем, что граждане многих стран заражаются инфекцией через наличные деньги, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили выступить с комментарием по этому вопросу.

Сделать это решил официальный представитель организации Тарик Язаревич, передает ТАСС.

«ВОЗ не говорила о том, что банкноты могут передавать заболевание COVID-19. Мы не выступали с какими-либо предупреждениями или заявлениями на этот счет», — сказал он.

По его словам, к неправильным выводам могли привести рекомендации медиков в некоторых странах мыть руки после использования наличных денег, что не противоречит утверждениям экспертов ВОЗ.

«Мы действительно настоятельно рекомендуем регулярно мыть руки», — пояснил Язаревич.

Среди других рекомендаций организации: избегать контактов с животными; не есть сырое или плохо обработанное мясо; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания.

Также в ВОЗ рассказали о том, во сколько обходится тест на выявление нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 — она колеблется в пределах $ 30−60. Стоимость зависит от страны. Об этом 17 марта сообщила координатор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитзан.

По ее словам, сейчас организация изучает более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США ученые выяснили, что коронавирус дольше всего живет на пластике и картоне, поэтому стоит избегать контактов заболевшего человека с предметами из этого материала.

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