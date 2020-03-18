- 01:29 Привезли заразу из-за границы: во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 6 человек
- 00:58 В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через наличные
- 00:36 "Кушать чеснок и сидеть дома": Лиза Галкина и Гарри рассказали, как бороться с коронавирусом
- 17.03 23:56 Киевскому метро компенсируют карантинный простой за счет налогоплательщиков
- 17.03 23:30 В разгар пандемии коронавируса Путин назначил голосование о поправках в Конституцию РФ
- 17.03 23:29 Умер известный голливудский актер, звезда десятков вестернов и сериалов
- 17.03 23:07 В Киеве поставщики коммунальных услуг переходят на интернет-обслуживание: что важно знать
- 17.03 23:03 Последняя из "чистых" стран Европы объявила о заражении коронавирусом
- 17.03 22:50 Тревожный карантин: Роналду пережил на родине землетрясение
- 17.03 22:43 Отмена метро в Киеве: власти предложили альтернативные маршруты наземного транспорта
- 17.03 22:12 Зеленский обратился к украинцам, которые не могут вернуться домой из-за границы
- 17.03 21:43 Глава Житомирской ОГА требует наказать блогеров, прикинувшихся жертвами коронавируса
В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через наличные
В связи с появлением в некоторых СМИ информации о том, что распространение коронавируса вызвано тем, что граждане многих стран заражаются инфекцией через наличные деньги, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили выступить с комментарием по этому вопросу.
Сделать это решил официальный представитель организации Тарик Язаревич, передает ТАСС.
«ВОЗ не говорила о том, что банкноты могут передавать заболевание COVID-19. Мы не выступали с какими-либо предупреждениями или заявлениями на этот счет», — сказал он.
По его словам, к неправильным выводам могли привести рекомендации медиков в некоторых странах мыть руки после использования наличных денег, что не противоречит утверждениям экспертов ВОЗ.
«Мы действительно настоятельно рекомендуем регулярно мыть руки», — пояснил Язаревич.
Среди других рекомендаций организации: избегать контактов с животными; не есть сырое или плохо обработанное мясо; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания.
Также в ВОЗ рассказали о том, во сколько обходится тест на выявление нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 — она колеблется в пределах $ 30−60. Стоимость зависит от страны. Об этом 17 марта сообщила координатор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитзан.
По ее словам, сейчас организация изучает более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США ученые выяснили, что коронавирус дольше всего живет на пластике и картоне, поэтому стоит избегать контактов заболевшего человека с предметами из этого материала.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?