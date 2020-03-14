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Украинку, умершую от коронавируса, хоронили без присутствия родственников
В Радомышле Житомирской области похоронили 71-летнюю женщину, которая 13 марта умерла от коронавируса, без присутствия родственников. Об этом сообщил мэр города Владимир Тетерский.
«Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации», — сказал он, пишет Укринформ.
По его словам, во время похорон присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Родных и знакомых не было. Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.
В целом, по словам Тетерского, в Радомышле ситуация спокойная, паники нет. В городе ввели ограничительные меры, в частности, приостановили движение городского общественного транспорта и сообщение с Киевом и Житомиром, ограничили работу развлекательных заведений, а также в местах скопления людей проводят дезинфекцию.
На вопрос, есть ли в городе ажиотаж в магазинах, Тетерский ответил: «Я лично не видел». Мэр заверил, что в торговых заведениях Радомышля достаточно продуктов.
Как писали «ФАКТЫ», семья умершей от коронавируса женщины вынуждена соблюдать режим изоляции. Ранее выяснилось, что дочь женщины работала в Киеве завхозом в детсаду и ее контактам по месту работы также предстоит изолироваться.
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