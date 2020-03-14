26.15 / 26.81 28.93 / 29.82
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинку, умершую от коронавируса, хоронили без присутствия родственников

17:18 14 марта 2020 1
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Радомышле Житомирской области похоронили 71-летнюю женщину, которая 13 марта умерла от коронавируса, без присутствия родственников. Об этом сообщил мэр города Владимир Тетерский.

«Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации», — сказал он, пишет Укринформ.

По его словам, во время похорон присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Родных и знакомых не было. Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.

В целом, по словам Тетерского, в Радомышле ситуация спокойная, паники нет. В городе ввели ограничительные меры, в частности, приостановили движение городского общественного транспорта и сообщение с Киевом и Житомиром, ограничили работу развлекательных заведений, а также в местах скопления людей проводят дезинфекцию.

На вопрос, есть ли в городе ажиотаж в магазинах, Тетерский ответил: «Я лично не видел». Мэр заверил, что в торговых заведениях Радомышля достаточно продуктов.

Как писали «ФАКТЫ», семья умершей от коронавируса женщины вынуждена соблюдать режим изоляции. Ранее выяснилось, что дочь женщины работала в Киеве завхозом в детсаду и ее контактам по месту работы также предстоит изолироваться.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Киеве разгорелся масштабный пожар: первые детали и фото

В Киеве разгорелся масштабный пожар: первые детали и фото

Рак оказался сильнее: умерла молодая украинская зоозащитница и волонтер (фото)

Рак оказался сильнее: умерла молодая украинская зоозащитница и волонтер (фото)

Коронавирус

Украинский дипломат заразился коронавирусом за рубежом

Динамо Десна

Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 23-го тура УПЛ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер