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Мир

Коты и коронавирус: хозяева делятся смешными фото питомцев на злобу дня

11:54 18 марта 2020 344
Кот прячется в простынях
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На фоне паники, распространяющейся по миру не менее стремительно, чем сам коронавирус, многие люди пытаются поднять настроение самим себе и другим. В то время, как итальянцы на карантине хором поют с балконов жизнеутверждающие песни, в соцсетях в огромных количествах публикуются фотографии на тему «Коты и коронавирус». Так, британские СМИ сделали подборки забавных снимков котиков с хэштегом quarantine cats («коты на карантине»), сделанных их хозяевами из разных стран мира.

Например, целый ряд фото изображает животных, которые требуют внимания от своих дистанционно работающих на компьютере хозяев и мешают им сосредоточиться.

Фото Sophie Eggleton

Фото Sharon Miles

Фото Kim Morris

Фото martinpaulstone

Фото ljhawksworth

Один из котов предстает на снимке при галстуке — чтобы, как говорит его хозяин, достойно и профессионально выглядеть во время конференц-связи.


Еще одна парочка самоизолировавшися котов ведет между собой «деловые переговоры» по компьютеру.

На множестве других снимков владельцы котов демонстрируют, как серьезно их любимцы подошли к вопросам самоизоляции и соблюдению дистанции между себе подобными. Они прячутся в коробках, шкафах, пакетах, между простынями. А также располагаются подальше друг от друга — на противоположных концах дивана.

Один из героев фото укрылся в раковине. «Я сказала ему, что он должен мыть лапы в течение 20 секунд, но он еще не до конца разобрался», — шутит его хозяйка.

Другая кошка забралась на перила — с комментарием хозяйки: «Здесь вирус меня не достанет».

А еще одна женщина из США показала, во что ее питомец превратил запасы с трудом добытой туалетной бумаги.

По материалам Daily Mail, Metro и соцсетей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умерла первая в мире заразившаяся коронавирусом собака.

Читайте также: Британка запаслась туалетной бумагой, но дети подготовили ей сюрприз.

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