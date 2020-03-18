- 12:38 Максим Степанов поставил аппарат ИВЛ в инфекционную больницу Одессы
- 12:37 В Киевской области ввели режим ЧС из-за коронавируса
- 12:35 Везли пациента с инсультом: раскрыты детали страшной аварии со «скорой» в Виннице
- 12:29 Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о лечении
- 12:25 Кричал и переходил на личности: «слуги народа» рассказали о скандальной встрече с Ермаком
- 12:12 Тепло задержится ненадолго: украинцев предупредили о резкой перемене погоды
- 12:04 Кого ждет успех: гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака
- 12:00 Противодействие коронавирусу: Зеленский подписал ряд важных законов
- 11:58 Бойфренд Свитолиной не дает ей скучать во время карантина
- 11:54 Коты и коронавирус: хозяева делятся смешными фото питомцев на злобу дня
- 11:44 ПриватБанк приостановил наличный обмен валют: что нужно знать
- 11:40 Можно ли заразиться коронавирусом от умершего: в ВОЗ дали ответ
Коты и коронавирус: хозяева делятся смешными фото питомцев на злобу дня
На фоне паники, распространяющейся по миру не менее стремительно, чем сам коронавирус, многие люди пытаются поднять настроение самим себе и другим. В то время, как итальянцы на карантине хором поют с балконов жизнеутверждающие песни, в соцсетях в огромных количествах публикуются фотографии на тему «Коты и коронавирус». Так, британские СМИ сделали подборки забавных снимков котиков с хэштегом quarantine cats («коты на карантине»), сделанных их хозяевами из разных стран мира.
Например, целый ряд фото изображает животных, которые требуют внимания от своих дистанционно работающих на компьютере хозяев и мешают им сосредоточиться.
Один из котов предстает на снимке при галстуке — чтобы, как говорит его хозяин, достойно и профессионально выглядеть во время конференц-связи.
Еще одна парочка самоизолировавшися котов ведет между собой «деловые переговоры» по компьютеру.
На множестве других снимков владельцы котов демонстрируют, как серьезно их любимцы подошли к вопросам самоизоляции и соблюдению дистанции между себе подобными. Они прячутся в коробках, шкафах, пакетах, между простынями. А также располагаются подальше друг от друга — на противоположных концах дивана.
Один из героев фото укрылся в раковине. «Я сказала ему, что он должен мыть лапы в течение 20 секунд, но он еще не до конца разобрался», — шутит его хозяйка.
Другая кошка забралась на перила — с комментарием хозяйки: «Здесь вирус меня не достанет».
А еще одна женщина из США показала, во что ее питомец превратил запасы с трудом добытой туалетной бумаги.
По материалам Daily Mail, Metro и соцсетей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что умерла первая в мире заразившаяся коронавирусом собака.
Читайте также: Британка запаслась туалетной бумагой, но дети подготовили ей сюрприз.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.